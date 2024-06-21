СЗ «Ушаковские верфи» ведет строительство флагманской яхты «Чайка» с необычным дизайном
Судостроительный завод «Ушаковские верфи» (Калиниградская область) заканчивает строительство флагманской яхты с неординарным внешним видом. Она называется «Чайка» и будет спущена на воду к осени.
И снаружи и внутри она ассоциируется со знаменитым советским представительским автомобилем «Чайка». «Ушаковские верфи» позиционируют яхту как свой флагман.
Предприятие собирается раскручивать судно в течение 2024 года. В текущий момент идет работа над корпусом яхты.
Что касается мебели и интерьерных деталей — их изготавливают на фабрике «Максик» в Калининграде.
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