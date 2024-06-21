СЗ «Ушаковские верфи» открыл второй цех по производству яхт

В 2024 году судостроительный завод «Ушаковские верфи» (Калининградская область) построил по программе импортозамещения второй цех.

© kaliningrad-news.net

Одну часть ангара занимает мебельное производство, вторую приспособили для строительства алюминиевых судов. Сейчас там создают хаусбот — дом на воде для отельной структуры на Байкале.

Часть новой площадки отдана под производство катамаранов. В цехе расположена стапельная площадка 26 на 12 метров. Это позволяет строить любые суда до десяти метров шириной. Например, широкие двухкорпусные катамараны.

© kaliningrad-news.net

Сейчас на предприятии работает около 40 человек, и почти ежемесячно на воду спускают по одному судну. Строительство каждого занимает около года. Большие суда требуют больше времени. Работа может продолжаться полтора года и дольше, всё зависит от масштабов задач.

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