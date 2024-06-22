В Санкт-Петербурге запущено производство радиаторов

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В посёлке Левашово состоялась официальная церемония открытия второй производственной линии завода «Лузар».

Новая линия запущена при участии финансирования Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга.

На второй линии завода будут производиться паяные радиаторы.

Объем инвестиций в расширение производства составил 400 млн рублей.

В настоящее время мощности завода позволяют производить 600 тыс. единиц продукции в год, в основном для легковых автомобилей. Таким образом, к 2027 году производство авторадиаторов на заводе «ПО Лузар» может вырасти в 1,5 раза до 900 тыс. единиц в год.

«14 лет назад мы сделали шаг и запустили производство сборных радиаторов, на сегодняшний день мы представляем порядка 600 тыс. изделий ежегодно, часть из них попадает на вторичный рынок, другая часть — на конвейера. <…> Мы замахнулись на следующую технологию — производство паянных радиаторов, которые будут обеспечивать работоспособность двигателей с большими объёмами», — отметил генеральный директор УК «Карвиль» Павел Бурлуцкий.

Новое оборудование позволит локализовать современную технологию производства алюминиевых радиаторов.

Ключевое отличие этой технологии от используемой сейчас заключается в способе соединения компонентов сердцевины радиатора. Разрозненные детали сердцевины покрываются флюсом, после чего поступают в специальную печь в среде инертного газа. Образуется цельная сердцевина с высокими теплотехническими свойствами, затем на неё монтируются бачки, необходимая крепёжная фурнитура.

Новое производственное направление позволит выпускать радиаторы любых размеров, в том числе для грузовой, сельскохозяйственной, строительной и специальной техники.

«Мы планируем, что в течение трех лет, к 2027 году, новый цех выйдет на объем производства в 300 тыс. готовых изделий в год. Эти радиаторы будут отличаться от тех, что мы уже выпускаем, они рассчитаны на технику с большим объемом двигателя. Основной ориентир по клиентам у нас — это КАМАЗ, МАЗ, тракторные производства, спецтехника, есть возможность и работать по индивидуальному заказу», — сообщил Павел Бурлуцкий.

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