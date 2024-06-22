Россия удвоила производство станков с 2020 года

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В 2023 г. в России произвели 9269 металлорежущих станков, что оказалось на 14% больше, чем годом ранее. Из них токарных станков с числовым программным управлением (ЧПУ) сделали 879 шт. (+45%), следует из оперативных данных Росстата. Также построено 10894 кузнечно-прессовых машин (+8%) и 7145 деревообрабатывающих станков (-10%). Всего произведено 27308 станков (+4%).

Станкостроение стало активно расти в последние четыре года. По сравнению с 2019-м производство станков увеличилось на 88%.

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Причем в декабре 2023 г. металлорежущих станков сделали 945 ед., в т. ч. с ЧПУ — 150 ед. Если производство сохранится на таком уровне, то в 2024 г. оно может прибавить еще 22%, в частности с ЧПУ — 105%.

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