Россия удвоила производство станков с 2020 года
В 2023 г. в России произвели 9269 металлорежущих станков, что оказалось на 14% больше, чем годом ранее. Из них токарных станков с числовым программным управлением (ЧПУ) сделали 879 шт. (+45%), следует из оперативных данных Росстата. Также построено 10894 кузнечно-прессовых машин (+8%) и 7145 деревообрабатывающих станков (-10%). Всего произведено 27308 станков (+4%).
Станкостроение стало активно расти в последние четыре года. По сравнению с 2019-м производство станков увеличилось на 88%.
Причем в декабре 2023 г. металлорежущих станков сделали 945 ед.,
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