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Россия удвоила производство станков с 2020 года

 © 16k20.ru

В 2023 г. в России произвели 9269 металлорежущих станков, что оказалось на 14% больше, чем годом ранее. Из них токарных станков с числовым программным управлением (ЧПУ) сделали 879 шт. (+45%), следует из оперативных данных Росстата. Также построено 10894 кузнечно-прессовых машин (+8%) и 7145 деревообрабатывающих станков (-10%). Всего произведено 27308 станков (+4%).

Станкостроение стало активно расти в последние четыре года. По сравнению с 2019-м производство станков увеличилось на 88%.

 © avatars.dzeninfra.ru

Причем в декабре 2023 г. металлорежущих станков сделали 945 ед., в т. ч. с ЧПУ — 150 ед. Если производство сохранится на таком уровне, то в 2024 г. оно может прибавить еще 22%, в частности с ЧПУ — 105%.

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Источник: https://sovross.ru/2024/02/26/rossi...a-proizvodstvo-stankov-s-2020-goda/

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статистика, промышленность, машиностроение
  • Нет аватара termometrix
    22.06.2410:52:46

    Скажу банальную фразу: «Есть куда расти». Советский уровень вряд ли возможен и нужен с учетом технологического развития этой отрасли за последние 30 лет,но выпуск станкостроительной продукции особенно с ЧПУ нужно поднять хотя бы в 3-4 раза.

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    Беларусь сохранила свое станкостроение и будет его развивать совместно с Россией. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко: «Там буквально по станку расписано, кто и что для него будет делать в Российской Федерации, в Беларуси и на какие модели нужно выйти, потому что это — основа. И если мы в дальнейшем планируем кратно увеличить объемы выпуска продукции, нам не обойтись без ускоренной роботизации. Это очень важно, потому что демографические процессы, к сожалению, достаточно сложные вообще в Европе, и у нас, и в Российской Федерации. В ближайшие годы резкого скачка в трудоспособном населении у нас не будет. Поэтому одно из решений этого вопроса — промышленные роботы. Это тоже очень важная сфера, которой будет заниматься и Беларусь.»

    https://www.tvr...tno_s_rossiey_/

    Имхо,нам надо включить и весь ЕАЭС и СНГ в единый промышленный комплекс станкостроения и промышленной автоматизации.

    Казахстан,Россия,Белоруссия,Киргизия,Армения,Узбекистан,Азербайджан и др.

    Отредактировано: termometrix~11:26 22.06.24
    #1285098
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