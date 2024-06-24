В Москве запустили новый завод печатных плат для радиоэлектроники

© avatars.dzeninfra.ru

В ОЭЗ «Технополис Москва» заработало новое производство печатных плат.Оно развернулось на заводе «Протон» на площадке «МИЭТ».

Все технологические процессы с использованием электрохимической обработки изделий проводятся исключительно на российском оборудовании и с использованием российских реактивов. Практически вся продукция завода отправится производителя отечественной радиоэлектроники.

Известно, что площадка «МИЭТ» представляет собой первый из корпусов Инновационного центра электроники в Зеленограде. Там запущено производство электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры, а также экспериментальный и опытный цеха. Второй корпус достроят к осени этого года.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.