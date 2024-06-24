В Москве запустили новый завод печатных плат для радиоэлектроники
В ОЭЗ «Технополис Москва» заработало новое производство печатных плат.Оно развернулось на заводе «Протон» на площадке «МИЭТ».
Все технологические процессы с использованием электрохимической обработки изделий проводятся исключительно на российском оборудовании и с использованием российских реактивов. Практически вся продукция завода отправится производителя отечественной радиоэлектроники.
Известно, что площадка «МИЭТ» представляет собой первый из корпусов Инновационного центра электроники в Зеленограде. Там запущено производство электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры, а также экспериментальный и опытный цеха. Второй корпус достроят к осени этого года.
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