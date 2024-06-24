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Он расположен на сложном участке БАМа в районе кряжа Турана. Пересекает множество рек и ручьев.

Чтобы снизить влияние паводковых вод, железнодорожники реконструировали 11 мостов и 3 водопропускные трубы. Обустроили защитные бермы и отводные кюветы.

На завершающем этапе строительства между разъездами Мустах и Гвоздевский уложили 9,1 км второго пути. Это позволило отказаться от разъезда Гвоздевский и объединить смежные перегоны в один большой двухпутный 30-километровый участок Иса — Мустах.

Откосы вдоль дороги покрыли охлаждающей наброской, это исключит просадки рельсового полотна в жаркие месяцы. Местами провели выемку грунта глубиной до 26 м и сделали насыпи высотой до 34 м. Всего переработали более 650 тыс. м³ грунта.

После окончания всех работ в 2024 году провозные возможности участка от Февральска до Нового Ургала вырастут почти в два раза, до 52 млн тонн.

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