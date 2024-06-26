В России открыли первый завод по производству мебели на российских 3D-принтерах

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В России открылся первый завод по производству изделий из вторичного пластика и древесно-полимерного композита (ДПК) методом 3D-печати, а также по производству FGF (гранульных) 3D-принтеров. Из ДПК будут изготавливать предметы интерьера и мебель. В открытии мини-завода компании TRASHBACK 25 июня принял участие генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Импортозамещение — одно из ключевых направлений нашей работы. С начала реформы мы смогли довести долю отечественного оборудования в отрасли до более чем 90%. С коллегами посетили открытие завода по производству промышленных 3D-принтеров и изготовлению мебели и предметов интерьера из вторичного сырья методом 3D-печати. Основной материал для печати мебели — инновация. Это уникальный для нашей страны древесно-полимерный композит, то есть смесь отходов древесного производства — древесной муки и переработанного полиэтилена или ПЭТа, которая ощущается и даже пахнет как дерево. Подобного в России ранее никто не делал. Будем с интересом следить за проектом: этот мини-завод — еще одно звено в построении экономики замкнутого цикла», — отметил Денис Буцаев.

Древесно-полимерный композит — инновационный для 3D-печати материал. Он представляет собой смесь отходов древесного производства и переработанного полиэтилена или ПЭТа. По данным открытых источников, до недавнего времени он производился только в одной стране мира — Нидерландах. В России технология будет применена впервые."Производство ДПК методом 3D-печати — это инновационное и весьма перспективное направление для России. С помощью ДПК можно печатать мебель, предметы интерьера, уличную мебель, а в будущем — дома. ДПК пахнет и ощущается, как дерево, так как на 70% состоит из древесной муки", — сообщил генеральный директор TRASHBACK Алексей Маслов.

В рамках официального визита глава РЭО осмотрел цех по производству изделий на крупноформатных FGF-принтерах, а также цех по переработке вторичных материалов.Уже сейчас компания занимается печатью изделий гранулой вторичного полистирола. В основном, это предметы интерьера и мебель: вазы, подставки, тумбочки, стулья, осветительные приборы и другие. Помимо предметов интерьера, TRASHBACK предлагает уличные решения из вторичного полистирола — это уличные фонари, урны, лавочки.Компания TRASHBACK — производитель товаров из вторичных материалов методом 3D-печати, а также производитель фандоматов и пунктов приема отходов с использованием искусственного интеллекта. Компания также занимается производством промышленных 3D-принтеров, печатающих вторичной гранулой.

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