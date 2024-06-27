Компания «Иж-Рэст» запустила в Ижевске производство крупных штампов для автомобильной промышленности

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Чтобы расширить сотрудничество с АвтоВАЗом производители штампов запустили инвестиционный проект по созданию участка по изготовлению крупных штампов для автопрома. Новый участок укомплектовали пяти-координатным фрезерным обрабатывающим центром, который может обрабатывать детали весом до 30 тонн. Его стоимость превысила 190 млн рублей.

Теперь на предприятии смогут изготавливать крупные штампы для листовой штамповки, используемые для изготовления корпусных деталей автомобилей.

Предприятием уже были созданы штампы для платформ автомобилей марки Renault, для Автомобильного завода Урал и УАЗ. Сейчас ижевский производитель поставляет штампы и в Тольятти на площадку АвтоВАЗа.

Инвестпроект компания «Иж-Рэст» запустила за счет собственных средств, а также банковского кредита в размере 60 млн рублей. Основным обеспечением по кредиту стало поручительство Гарантийного фонда Удмуртской Республики в размере 30 млн рублей. Фонд предоставляет поручительства по кредитам при недостатке залога в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Серийное производство автомобилей Lada Largus на автозаводе Lada Ижевск стартовало 15 мая 2024 года. За 9 месяцев из Тольятти в Ижевск перевезли более 1,2 тыс. единиц оборудования и подготовили линию, на которой в прошлом собирали Lada Vesta.

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