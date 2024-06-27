стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Производство

Компания «Иж-Рэст» запустила в Ижевске производство крупных штампов для автомобильной промышленности

 © mashnews.ru

Чтобы расширить сотрудничество с АвтоВАЗом производители штампов запустили инвестиционный проект по созданию участка по изготовлению крупных штампов для автопрома. Новый участок укомплектовали пяти-координатным фрезерным обрабатывающим центром, который может обрабатывать детали весом до 30 тонн. Его стоимость превысила 190 млн рублей.

Теперь на предприятии смогут изготавливать крупные штампы для листовой штамповки, используемые для изготовления корпусных деталей автомобилей.

Предприятием уже были созданы штампы для платформ автомобилей марки Renault, для Автомобильного завода Урал и УАЗ. Сейчас ижевский производитель поставляет штампы и в Тольятти на площадку АвтоВАЗа.

Инвестпроект компания «Иж-Рэст» запустила за счет собственных средств, а также банковского кредита в размере 60 млн рублей. Основным обеспечением по кредиту стало поручительство Гарантийного фонда Удмуртской Республики в размере 30 млн рублей. Фонд предоставляет поручительства по кредитам при недостатке залога в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Серийное производство автомобилей Lada Largus на автозаводе Lada Ижевск стартовало 15 мая 2024 года. За 9 месяцев из Тольятти в Ижевск перевезли более 1,2 тыс. единиц оборудования и подготовили линию, на которой в прошлом собирали Lada Vesta.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://mashnews.ru/kompaniya-izh-r...-avtomobilnoj-promyishlennosti.html

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях


Иж-Рэст
  • Badassgoliath Badassgoliath
    27.06.2411:15:43

    Теперь на предприятии смогут изготавливать крупные штампы для листовой штамповки, используемые для изготовления корпусных деталей автомобилей.

       

    #1285314
  • Е.Юрий Е.Юрий
    27.06.2411:34:27

    Отлично, долгожданно! Вот таких предприятий нужен целый комлекс — без этого невозможно гибко работать с новыми моделями авто и конкурировать с другими производителями — больше штампов, ниже их цена, ниже цена самого авто.

    Отредактировано: Е.Юрий~18:54 27.06.24
    #1285317
  • Евгений Виноградов Евгений Виноградов
    27.06.2418:01:12

    удивительно, когда мы говорим про новый дизайн авто (которые на западе клепают каждые 3 года в новых кузовах(в японии в частности) — это всегда про штамповку — нет новых матриц для штамповки, нет и нового дизайна авто.

    Более того скажу интересную вещь про японский автопром. для штамповки требуется две части, которая давит и ответная под ней. Далее еще 3-4 этапа выштамповки (это только для одной детали)на которых происходит догиб кромок, обрезка, просечение отверстий под те же боковые поворотники итд. Так вот. сами прессы довольно большие, а вот матрица это это массивный «блин» размером 1.5 на 2 примерно.

    Так вот про Японию. Все мы помним что японские авто начали расти в размерах начиная с 90-х. То есть были машинки поменьше, а значит и корпусные детали и матрица штампов меньше.

    Что бы не выплавлять новые «блины» из высокопроченой стали для штампов, японца просто постепенно растачивали матрицы под новые корпуса. А обработка всегда ведет к увеличению габаритов (по крайне мете ответной части). Вот так не выплавляя новых энергозатратных «блинов» матриц, просто растачиваются старые матрицы (на которых могли штамповать какую нибудь Тойоту короллу 2000 годов и на этом потоке происходит вполне себе разумная экономия.

    [ссылки отключены] © [ссылки отключены]

    #1285346
  • Нет аватара Argonaft
    27.06.2422:10:38

    Только я несколько месяцев назад посетовал на отсутствие отечественных штампов и тут такая новость!   

    Молодцы!

    #1285350
  • Нет аватара Scooter
    28.06.2411:22:07

    Неужели делов-то было всего на 190млн?

    Столько разговоров и ожиданий.

    Наверное, это не полностью решает задачи нашего автопрома или как?

    #1285378
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,