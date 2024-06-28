На Хабаровском СЗ спущен на воду несамоходный землесос «Амурский-203» проекта 4395

На Хабаровском судостроительном заводе (Хабаровский край) состоялась церемония спуска на воду несамоходного землесоса «Амурский-203» проекта 4395.

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Договор на строительство был заключён между АО «ХСЗ» и ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация». Судно будет эксплуатировать ФБУ «Администрация Амурского бассейна внутренних водных путей».

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Судно производительностью по грунту 700 м3/час со сменным комплектом разрыхлительных устройств предназначено для разработки шаландно-рефулерным способом песчаных, илистых и песчано-гравийных грунтов, дноуглубления на акваториях и судоходных путях, намыва дамб, с возможностью выдачи грунта в шаланды.

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