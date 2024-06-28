Производство гексена СИБУРа в Нижнекамске укомплектовано российским технологическим оборудованием
Нижнекамск, 18 июня 2024 года. На нижнекамской площадке СИБУРа завершена поставка основного технологического оборудования для строительства установки по производству гексена, компонента, используемого для получения полиэтилена премиального качества. В процессе производства будет задействована максимальная доля отечественного оборудования — уровень локализации достигает 88%.
В данный момент на строительную площадку поставлено 187 единиц технологического оборудования. Колонны, абсорберы, испарители, компрессоры, подогреватели, охладительные установки, емкостное, насосное, грузоподъемное и теплообменное оборудование в Татарстан доставляли из разных регионов страны. География поставщиков представлена Уфой, Самарой, Тольятти, Ижевском, Екатеринбургом, Москвой, Московской, Свердловской, Воронежской и Тульской областями, а также Пермским краем.
Самое габаритное оборудование — ректификационные колонны высотой 45 и 47 метров, в которых происходит разделение вещества на фракции, привезли в Нижнекамск из Воронежской области. Их произвели на российском предприятии «Бормаш».
К реализации проекта по производству гексена СИБУР привлек 21 российскую компанию, включая четыре фирмы из Татарстана и девять из Приволжского округа. Например, компании «Инсист» и «ПКФ» из Набережных Челнов произвели для проекта емкостное и электрооборудование.
Установка будет работать на базе собственной технологии, разработанной научными центрами СИБУРа. Производство гексена станет первым в России. Он применяется при изготовлении полиэтилена высокой и низкой плотности, используется как обязательный компонент в производстве полиэтилена премиального качества. Из такого полиэтилена изготавливают тонкие и прочные пленки, напорные трубы водоснабжения с длительным сроком службы, емкости для бытовой химии, лекарственных средств.Производство гексена позволит производить высококачественную полимерную продукцию полностью из отечественных компонентов. Производительность установки гексена — 50 тыс. тонн за год. Общий прогресс по проекту составляет 69,4%.
Общий объем инвестиций СИБУРа в этот проект составит 23 млрд рублей.
Справочная информация:
СИБУР — крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.
«Нижнекамскнефтехим» — входит в ТОП-10 мировых производителей синтетических каучуков, является одним из крупнейших в мире производителей синтетического полиизопрена и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков. Предприятие выпускает свыше 700 тысяч тонн каучуков и более 700 тысяч тонн пластиков в год. В ассортименте выпускаемой продукции — более 120 наименований. В число приоритетных направлений работы «Нижнекамскнефтехима» по снижению воздействия на окружающую среду входят уменьшение выбросов в атмосферный воздух, снижение загрязнения сточных вод и сохранение почвы.
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