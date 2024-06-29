Первый боевой ледокол «Иван Папанин» вышел на заводские ходовые испытания

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Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 вышел на первые испытания, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Спуск корабля на воду состоялся на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге в 2019 году.

«Патрульный корабль „Иван Папанин“, построенный для ВМФ России на „Адмиралтейских верфях“, вышел на заводские ходовые испытания. В ходе этого этапа испытаний будет осуществлена проверка функционирования двигательной установки, бортовых систем оборудования. Экипаж корабля ранее завершил комплексную подготовку в Объединённом учебном Центре ВМФ», — говорится в сообщении.

Подготовка экипажа велась по специальным программам, предполагающим эксплуатацию техники и вооружения кораблей этого проекта в арктических условиях. В подготовке экипажа были задействованы учебно-тренажерные комплексы, на которых отрабатывались различные задачи в составе корабельных боевых расчётов. О готовности корабля к испытаниям главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев заслушал доклад начальников профильных органов военного управления главного командования ВМФ на рабочем совещании в адмиралтействе.

Планируется, что патрульный корабль «Иван Папанин» после всех этапов испытаний войдет в состав ВМФ России и будет нести службу на Северном флоте.

https://tass.ru...-i-opk/21229221

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