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Судостроение и судоходство

Первый боевой ледокол «Иван Папанин» вышел на заводские ходовые испытания

 © ria.ru

Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 вышел на первые испытания, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Спуск корабля на воду состоялся на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге в 2019 году.

«Патрульный корабль „Иван Папанин“, построенный для ВМФ России на „Адмиралтейских верфях“, вышел на заводские ходовые испытания. В ходе этого этапа испытаний будет осуществлена проверка функционирования двигательной установки, бортовых систем оборудования. Экипаж корабля ранее завершил комплексную подготовку в Объединённом учебном Центре ВМФ», — говорится в сообщении.

Подготовка экипажа велась по специальным программам, предполагающим эксплуатацию техники и вооружения кораблей этого проекта в арктических условиях. В подготовке экипажа были задействованы учебно-тренажерные комплексы, на которых отрабатывались различные задачи в составе корабельных боевых расчётов. О готовности корабля к испытаниям главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев заслушал доклад начальников профильных органов военного управления главного командования ВМФ на рабочем совещании в адмиралтействе.

Планируется, что патрульный корабль «Иван Папанин» после всех этапов испытаний войдет в состав ВМФ России и будет нести службу на Северном флоте.

https://tass.ru...-i-opk/21229221

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Источник: https://ria.ru/20240628/korabl-1956082943.html

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проект 23550
  • Нет аватара treins.
    29.06.2415:58:12

    Вместо того что бы вкладывать в высокоточное оружие, вкладывали в бесполезные военные ледоколы да ещё без ПВО

    #1285460
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      29.06.2417:02:07

      Северной морской путь не подождет — там уже началось противостояние с западом, пока мирное.

      Его проект был сделан в другой стратегической обстановке — там штатно установлено орудие 76 мм, которе наверное достаточно многоцелевое. Опционально можно установить противокорабельную ракетную установку. Есть еще 1 вертолёт Ка-27 или Ка-226 и БПЛА в палубном ангаре.

      Посмотрим что можно сделать для усиления ПВО корабля.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~17:07 29.06.24
      #1285464
  • Нет аватара Eggen
    29.06.2417:46:05

    Нормально так пять лет готовились, что дальше?

    #1285468
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