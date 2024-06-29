Лучший кадр с ЧЕТРОЙ!

Компания «КомплектСнаб», г. Курган, приняла участие в общероссийском творческом конкурсе «Лучший кадр» от компании «ЧЕТРА», крупнейшего российского производителя спецтехники.

В этот раз решили: никаких постановочных фото — снимаем спецтехнику и наших сервисмэнов за работой. Вот где встретим, там и ловим в объектив). Потому и снимали — кто на телефон, кто на широкоугольник Nikon D40. А для особого настроения — на ретрообъектив «Гелиос-44» 1961 года выпуска (да-да, ему уже 63 года!)

— на карьере Красноуральского медеплавильного комбината АО «Святогор» (Свердловская область)

— на заводе керамических материалов (Брылино, Курганская область)

— на территории ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России Курганской области

— в автопарке администрации города Кургана

— на полигоне для тест-драйва ООО «КомплектСнаб» (Курганская область)

— за подметанием ул. Промышленной в Кургане

Отдельное признание в любви нашим партнерам — бренду ЧЕТРА — мы снимали с квадрокоптера, чтобы передать масштаб и красоту техники.

2 экскаватора и 2 МКСМ ЧЕТРА образуют гигантское сердце. А рядом мы и наши сердца полны радости: мы поставляем технику ЧЕТРА с 2009 года, уверены в ее достоинствах и счастливы, что техника ЧЕТРА теперь есть на большинстве предприятий России и за рубежом, в том числе и благодаря нашей работе!

Смотреть фотоальбом по ссылке Вконтакте: https://vk.com/album-88709237_302115917

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.