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Судостроение и судоходство

«Комета» встала на крыло. В Севастополе началась эксплуатация судна «Павел Попович»

 © www.korabel.ru

В Севастопольском морском порту 30 июня прошла церемония передачи в эксплуатацию судна на подводных крыльях «Комета 120 М».

Это уже пятое в серии скоростное пассажирское судно, построенное заводом «Вымпел» и феодосийским заводом «Море». Сначала оно получило название «Керчь». Но сегодня «Комете» дали другое имя — в честь лётчика-космонавта Павла Поповича, передает Telegram-канал Вести Севастополь.

«В постройке находится еще два судна аналогичного проекта. Одно из них планируется завершить в июле, испытать и передать заказчику, другое будет сдано в эксплуатацию в сентябре», — рассказал генеральный директор ПАО «Судостроительный завод «Вымпел» Владимир Катышев.

На линию «Комета» выйдет уже в эту навигацию. По словам капитана судна Виталия Караки, судно будет эксплуатироваться на линиях Азово-Черноморского бассейна, в будущем скоростное сообщение свяжет Севастополь с Евпаторией и Керчью.

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Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...yh_sudna_dlya_rybakov_magadana.html

Ярославская обл, Рыбинск, Вымпел, Симферопольская обл, Феодосия, Море, Комета 120М, Космонавт Павел Попович
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