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На СЗ «Красная Кузница» выведено из цеха пассажирское судно «Сольвычегодск» проекта РЕГК.126

На заводе «Красная Кузница» (Архангельская область) состоялась техническая выкатка из цеха второго пассажирского судна «Сольвычегодск» проекта РЕГК.126.

 © paluba.media

Известно, что головное судно будет носить имя «Онега».

Суда предназначены для перевозки пассажиров на внутригородских линиях Архангельска и Онеги.

Были разработаны две модификации судна — пассажировместимостью 65 и 100 человек. Класс Российского Речного Регистра «Р1,2(лед50)» и «М-ПР3,0(лед50)».

 © paluba.media

Модель прошла проверку в мелкобитом, сплошном и тертом льду. Испытания показали, что класс ледового усиления и мощность двигателя подходят для работы в акватории морских портов Архангельск и Онега в периоды ледостава и ледохода. Дизайн судна разрабатывала северодвинская компания «Матрикс Морской Инжиниринг».

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Источник: https://paluba.media/news/79781

Красная Кузница, Архангельская область, пассажирское судно, РЕГК.126
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