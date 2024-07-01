На СЗ «Красная Кузница» выведено из цеха пассажирское судно «Сольвычегодск» проекта РЕГК.126
На заводе «Красная Кузница» (Архангельская область) состоялась техническая выкатка из цеха второго пассажирского судна «Сольвычегодск» проекта РЕГК.126.
Известно, что головное судно будет носить имя «Онега».
Суда предназначены для перевозки пассажиров на внутригородских линиях Архангельска и Онеги.
Были разработаны две модификации судна — пассажировместимостью 65 и 100 человек. Класс Российского Речного Регистра «Р1,2(лед50)» и «М-ПР3,0(лед50)».
Модель прошла проверку в мелкобитом, сплошном и тертом льду. Испытания показали, что класс ледового усиления и мощность двигателя подходят для работы в акватории морских портов Архангельск и Онега в периоды ледостава и ледохода. Дизайн судна разрабатывала северодвинская компания «Матрикс Морской Инжиниринг».
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