«КСК Металлкомплект» запустил в Твери линию по обработке металла

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На производственной площадке «КСК Металлкомплект» ввели в эксплуатацию четыре раскройных лазерных комплекса, а также два высокоскоростных фрезерных обрабатывающих центра, специализирующихся на обработке алюминия, и плоттер для раскроя неметаллических материалов. На участке механической обработки начали работу четыре ленточнопильных станка и две высокопроизводительные дисковые пилы, в настоящее время идет монтаж двух токарных обрабатывающих центров.

Проект модернизации парка оборудования реализуют с привлечением займа федерального Фонда развития промышленности.

Всего с августа 2023 года в рамках проекта введено в работу 53 единицы современных высокопроизводительных комплексов и станков.

Суммарный объём инвестиций в проект составит 2,5 млрд рублей, из них 2 млрд рублей в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности.

Реализация проекта позволит создать дополнительно 75 новых рабочих мест.

По словам технического директора «КСК Металлкомплект» Дмитрия Ширкина, закупленные при поддержке ФРП станки позволяют предприятию с уверенностью гарантировать, что требуемый объём поставок, рассчитанный на выпуск 1200 пассажирских вагонов ежегодно, оно обеспечит полностью по всей номенклатуре изделий КСК МК.

«КСК Металлкомплект» обеспечивает полный цикл подготовительного производства, включая раскройно-заготовительное, механообрабатывающее, кузнечно-прессовое, термическое, сварочное, окрасочное, деревообрабатывающее, сборочное и литейное, а также компетенции по нанесению гальванопокрытий. Входит в дивизион «Заготовительное производство» ГК КСК.

Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК) объединяет более 40 российских предприятий, осуществляющих выпуск оборудования и компонентов для транспортного машиностроения. Производства КСК расположены в десяти регионах России, сотрудниками группы являются более 12500 человек. ГК КСК входит в Союз машиностроителей России.

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