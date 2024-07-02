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Дорожное строительство

Открыто движение по вторым путям сразу на двух перегонах БАМа

 © t.me

В Хабаровском крае уложили 7,2 км пути и 2 стрелочных перевода на перегоне Дайчи — Хуту.

 © t.me

В Амурской области между станциями Имангракан и Тас-Юрях построили 20 км нового пути и 7 мостов. Установили 4 стрелочных перевода. Это позволило отказаться от разъезда Медвежий.

Несмотря на то что между двумя объектами расстояние в тысячи километров, сложности у них одинаковые — сильная обводнённость. Участки дороги проходят вдоль нескольких рек.

Чтобы избежать воздействия наземных и подземных вод на железнодорожную инфраструктуру, строители переработали в общей сложности почти 250 тыс. м³ грунта.

Обустроили бермы и водоотводные кюветы. Откосы вдоль пути дополнительно укрепили дёрном и посевом многолетних трав.

Когда закончим на этих участках модернизацию инфраструктуры, для сохранения экологического баланса в дальневосточные реки выпустим молодь осетра и кеты

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Источник: https://t.me/telerzd/5098?single

БАМ, Амурская область , Хабаровский край
  • Нет аватара ser56
    02.07.2415:09:39

    Интересно, какой процент уже 2х путей на БАМе?

    #1285563
    • Андрей Сиваков Андрей Сиваков
      02.07.2420:40:33

      Главное сделали, если там были — это сплошные потоки по тайге!!!

      #1285577
    • Clausson Clausson
      03.07.2409:08:26

      какой процент…

      «И я не знаю, каков процент .*. на данный час,

      Но если верить глазам и ушам — больше в несколько раз.» © Цой.

      Вопрос действительно интересный, давайте считать.

      Всего в рамках проекта БАМ-2 требуется уложить 1700 км вторых путей.

      По итогам 2022 года было 400, плюс 650 км плана на 2023 год. Минус был некоторый перенос сроков в связи отвлечением строителей на сухопутный путь в Крым. Получается «на данный час» уложено около 1000 км в рамках проекта БАМ 2.

      Итого общее количество вторых путей по всей магистрали примерно 1500-1600 км.

      Из общей протяженности БАМа в 4360 км это около 35% Иначе говоря треть.

      В общем, работы еще на десятилетие.

      Отредактировано: Clausson~09:53 03.07.24
      #1285584
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