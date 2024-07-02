Открыто движение по вторым путям сразу на двух перегонах БАМа

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В Хабаровском крае уложили 7,2 км пути и 2 стрелочных перевода на перегоне Дайчи — Хуту.

© t.me

В Амурской области между станциями Имангракан и Тас-Юрях построили 20 км нового пути и 7 мостов. Установили 4 стрелочных перевода. Это позволило отказаться от разъезда Медвежий.

Несмотря на то что между двумя объектами расстояние в тысячи километров, сложности у них одинаковые — сильная обводнённость. Участки дороги проходят вдоль нескольких рек.

Чтобы избежать воздействия наземных и подземных вод на железнодорожную инфраструктуру, строители переработали в общей сложности почти 250 тыс. м³ грунта.

Обустроили бермы и водоотводные кюветы. Откосы вдоль пути дополнительно укрепили дёрном и посевом многолетних трав.

Когда закончим на этих участках модернизацию инфраструктуры, для сохранения экологического баланса в дальневосточные реки выпустим молодь осетра и кеты

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