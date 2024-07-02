В республике Коми установлен новый наплавной мост

Новый наплавной мост через Лузу соединил Коми с Кировской областью. Эксплуатировать сооружение будут круглогодично (за исключением периода весеннего ледохода и паводка и осеннего ледостава).

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Работы по устройству наплавного моста выполнены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Мост находится на автодороге Занулье — Матвеевская — Гарь — Коржинский у поселения Коржинский. Он соединяет две дороги, находящиеся на территориях Коми и Кировской области и фактически находится у «соседей».

Согласно техническому заданию, мост на отдельных плавучих опорах состоит из двух отдельных плавучих понтонов, объединенных между собой верхним пролетным строением.

Длина моста — 95 метров, ширина понтона — 10 метров. Гарантийный срок — 8 лет.

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