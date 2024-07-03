В Новосильском районе запущена вторая очередь элеваторного комплекса АО «Орёл Нобель-Агро»

© orel-region.ru

Первая очередь элеватора ёмкостью 30 тыс. тонн была введена в эксплуатацию в 2018 году: было построено 10 складов общим объёмом более 72 тыс. тонн хранения. Все объекты механизированы и подключены к действующему комплексу зерноочистки.

Вторая очередь зернохранилища, которую запустили сегодня, рассчитана на хранение 34,3 тыс. тонн зерна. В проект инвестировано порядка 240 млн рублей.

Напомним, в Орловской области на сегодняшний день общая мощность хранения зерна составляет 3 млн 300 тыс. тонн. В регионе действуют 27 элеваторов и хлебоприёмных предприятий, а также собственные хранилища сельхозтоваропроизводителей.

© orel-region.ru

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