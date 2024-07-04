Протяжённость двухпутных участков БАМа выросла ещё на 11,2 км за счёт двух перегонов

© gudok.ru

Открыто движение поездов по новым двухпутным вставкам на перегоне Силинка — Комсомольск-на-Амуре-2 (Хабаровский край) и Сети — Федосеев (Амурская область) после переключения на новую цифровую систему управления, сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

В Амурской области на перегоне Сети — Федосеев уложено 7,7 км нового пути и 2 стрелочных перевода. Построено 12 искусственных сооружений, 11 из которых мосты. Перегон проходит вдоль реки Тында, а также пересекает реку Рогачи и ручей Бурухинский. Чтобы исключить подтопление путей обустроены бермы, водоотводные выемки и кюветы. Для защиты от таяния вечной мерзлоты в основании полотна нового пути отсыпано 28 тыс. кубометров охлаждающей скальной наброски.

Все работы проводились с использованием технологий, позволяющих сохранить уникальную экосистему реки Тында и прилегающих к ней лесных территорий. После окончания всех работ будет высажено более 12 тыс. саженцев Даурской лиственницы, а в реку выпущена молодь сазана.

Завершение комплексной модернизации на линии Тында — Штурм, на котором находится двухпутная вставка, повысит провозную способность к концу 2024 года до 55 млн тонн.

В Хабаровском крае открыта двухпутную вставку на перегоне Силинка — Комсомольск-на-Амуре-2. Всего в ходе работ уложено 3,5 км нового пути, 6 стрелочных переводов, построено 2 водопропускные трубы.

Перегон расположен в обводненной зоне, рядом протекают реки Силинка, Черная, Большой Хапсоль. Для исключения подтопления во время сезонных паводков вдоль земляного полотна обустроены водоотводные выемки и кюветы.

Часть нового пути проходит в черте жилых зон города Комсомольска-на-Амуре. Для комфорта местных жителей построен почти 1 км шумозащитных экранов.

Завершение комплексной модернизации на бамовской линии Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре, на котором находится двухпутная вставка, повысит провозную способность к концу 2024 года до 49 млн тонн.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.