Как добывают ЗОЛОТО для страны на БЫСТРЕ. Показываем и объясняем

Быстринский горно-обогатительный комбинат. Самый современный масштабный горно-обогатительный комбинат России — Быстринский. Заглянули сюда, чтобы своими глазами посмотреть как из огромных валунов горной породы добывают золото, медь и железо. Оказывается, в этом процессе всё активнее участвует «искусственный интеллект». Также посмотрели на бытовые условия проживания работников Быстринского ГОКа и остались под приятным впечатлением. Рекомендуем к просмотру!

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