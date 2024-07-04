Челябинский механический завод выпустил автокран, способный работать от электросети

Челябинский механический завод (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») выпустил и поставил заказчику кран, способный работать от электросети.

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Автомобильный кран Челябинец серии ЭКО с электрическим приводом отгружен в адрес крупного завода-производителя бетоносмесительного оборудования полного цикла. Автокран КС-55732 обладает грузоподъемностью 25 тонн и длиной стрелы 33 метр. Для расширения функционала модель укомплектована десятиметровым решетчатым гуськом и монтажной люлькой с высотой подъема до 35,8 м.

Автомобильные краны Челябинец серии ЭКО оснащаются энергоэффективным силовым модулем привода рабочих операций. Эта опция позволяет автокранам работать от электросети переменного тока 380В/50Гц, которая есть на любом строительном объекте. В заводскую комплектацию техники производитель включает 25-метровый кабель для подключения автокрана к сети.

Установка электродвигателя позволяет сделать грузоподъемную технику безвредной для экологии (ее можно использовать в закрытых помещениях), сравнительно тихой (например, для работы в ночное время) и более экономически выгодной в эксплуатации по сравнению с машиной, оборудованной традиционным дизельным мотором — электропривод сохраняет ресурс двигателя шасси.

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