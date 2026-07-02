Как стало известно отраслевому медиа Agroreport , Челябинский механический завод (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») выпустил автокран грузоподъемностью 16 тонн, смонтированный на шасси КАМАЗ-53602 (4×2) и оборудованный дополнительным электрическим двигателем, который обеспечивает работу от электросети.

Такое решение обеспечивает плавность и точность операций, снижение эксплуатационных затрат и экологичность за счет отсутствия выбросов отработавших газов на рабочей площадке. Технику задействуют при разгрузке агропромышленных грузов и удобрений.

Заказчик, который приобрел автокран, искал модель с питанием от электросети переменного тока 380 В/50 Гц., чтобы снизить издержки и проводить погрузочно-разгрузочные работы в закрытых или слабо проветриваемых складах или терминалах.

Новинка дополняет уже существующую линейку АО «ЧМЗ»: ранее завод неоднократно отгружал автокраны с электрическим приводом грузоподъемностью 25 тонн. Сегодня опция электропривода доступна и для автокранов «Челябинец» грузоподъемностью от 32 до 60 тонн.