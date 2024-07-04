В Твери компания «КСК Металлкомплект (КСК МК)» запустила новую линию обработки металла

В Твери компания «КСК Металлкомплект (КСК МК)», входящая в состав дивизиона «Заготовительное производство» ГК КСК, на своем предприятии осуществила запуск в эксплуатацию новой линии, предназначенной для обработки металла, а также неметаллических материалов. Как объяснили в региональном правительстве, ввод новых мощностей предоставит предприятию возможность увеличить производство комплектующих для пассажирских вагонов локомотивной тяги.

В Группу компаний «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК) входят свыше 40 российских предприятий. По данным, которыми располагает пресс-служба ГК КСК, суммарный объем инвестиций в проект составил 2,5 млрд. рублей. Причем из них 2 млрд. рублей — это льготный заем, который был предоставлен федеральным Фондом развития промышленности (ФРП). Все эти деньги предназначены для того, чтобы закупать инновационное оборудование.

На этой производственной площадке уже действуют 4 современных раскройных лазерных комплекса. Также смонтированы 2 высокоскоростных фрезерных обрабатывающих центра, предназначенных для обработки алюминия. Есть и плоттер, необходимый для того, чтобы производить раскрой неметаллических материалов.

И это еще не все новое оснащение производства. Например, на участке механической обработки уже работают 4 новых ленточнопильных станков и 2 дисковые пилы, отличающиеся высокой производительностью. И теперь компания монтирует два токарных обрабатывающих центра.

Дмитрий Ширкин, технический директор компании «КСК Металлкомплект», подтвердил, что станки, закупленные при поддержке ФРП, позволяют с уверенностью гарантировать поставки изделий по всей номенклатуре КСК МК. Их объем гарантирует выпуск 1,2 тысячи пассажирских вагонов ежегодно. Когда инвестиционный проект будут завершен, то появится возможность организовать дополнительно 75 новых высокотехнологичных рабочих мест.

В «КСК Металлкомплект» подтвердили, что модернизация действующего парка оборудования будет продолжена. Например, для раскройно-заготовительного передела «КСК Металлкомплект» на предстоящую пару лет наметили купить 14 новых раскройных лазерных комплексов. Предусмотрена также закупка и монтаж трех координатно-пробивных прессов, четырех листогибочных прессов и одной зачистной установки проходного типа.

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