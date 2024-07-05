«Силовые машины» изготовили оборудование для модернизации ГЭС

«Силовые машины» изготовили и отгрузили два крупногабаритных рабочих колеса гидротурбины в рамках проекта модернизации российской гидроэлектростанции (ГЭС). Радиально-осевые рабочие колеса, базовые узлы гидротурбины, спроектированы и изготовлены специалистами Ленинградского Металлического завода (ЛМЗ, входит в состав АО «Силовые машины»). Об этом порталу «Сделано у нас» сообщили в пресс-службе компании.

Это одни из самых массивных рабочих колес в отечественной гидроэнергетике. Масса каждого — более 230 т, диаметр — 8,5 м. Для их отгрузки и транспортировки проведена уникальная логистическая операция. Два крупногабаритных узла были перемещены на автопоезде из производственного цеха ЛМЗ на грузовой причал Свердловской набережной, откуда с помощью плавучего крана грузоподъемностью 300 т погружены на судно. Путь баржи с оборудованием до ГЭС составит более 6 тыс. км.

На электростанции новые рабочие колеса заменят оборудование, выработавшее ресурс. В их конструкции реализована инновационная лопастная система, которая позволяет обеспечить эффективность и динамическую стабильность модернизированных гидротурбин.

В 2024 году исполняется 100 лет Специальному конструкторскому бюро «Гидротурбомаш» ЛМЗ, а также столетие первой отечественной гидравлической турбине, изготовленной на предприятии.

За прошедший век на ЛМЗ выпущено более 900 гидротурбин для модернизируемых ГЭС суммарной мощностью почти 100 000 МВт. В том числе: самые мощные радиально-осевые гидротурбины для Саяно-Шушенской ГЭС (650 МВт); самое большое рабочее колесо поворотно-лопастного типа для Саратовской ГЭС (диаметром 10,3 м).

Оборудование «Силовых машин» работает на большинстве ГЭС в России, а также более чем в30 странах мира.

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