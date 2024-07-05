«Калашников» запустил современную гальваническую линию на оружейном производстве

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АО «Концерн «Калашников» запустило в работу российскую автоматическую линию цинкования и кадмирования деталей в дивизионе оружейного производства. Она разработана по техническому заданию заказчика и полностью адаптирована под производство изделий концерна. Смонтирована в рамках масштабной программы модернизации предприятия.

Линия состоит из нескольких десятков ванн, которые позволяют кратно увеличить объемы производства оцинкованных и кадмированных деталей. Все процессы автоматизированы. Оборудование обеспечивает проведение нескольких видов пассивации металлов и гарантирует высокое качество продукции при работе всего одного оператора. Кроме того, его внедрение сокращает потребление воды, снижает показатели вредных выбросов, повышает энергоэффективность и, что важно, полностью исключает взаимодействие оператора с химическими элементами.

Гальваническая обработка металла — сложный технологический процесс, в ходе которого на изделие наносятся цинк и кадмий. Эти химические элементы предотвращают образование царапин и трещин на поверхности, повышают прочность детали и ее износостойкость.

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