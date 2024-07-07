Военнослужащие группировки войск «Север» в зоне СВО начали применять новую РЛС «Ирбис»

Ирбис © topwar.ru

Российская армия в зоне СВО начала применять новые радиолокационные станции «Ирбис», способные вести разведку на значительную глубину обороны противника. Об этом сообщает Минобороны.

В зоне действия группировки войск «Север» появились новые РЛС «Ирбис», превосходящие аналогичные станции, стоящие на вооружении ВС России. Станция мобильная, способна быстро менять место положения, засекает все типы артиллерии, а также способна выявлять и воздушные цели. Подчеркивается, что благодаря «Ирбису» срывались ракетные удары ВСУ по мирному населению, станция засекала все пуски ракет и оперативно передавала информацию. Кроме того, данная РЛС способна вести корректировку огня артиллерии.

Это новая уникальная станция. Она ведет разведку вглубь до 150 с лишним км. По опыту могу сказать, что станция лучше, чем предыдущие образцы радиолокационных станций, потому что она более маневренная, время на занятие и убытие с позиций намного быстрее. Ну и дальность разведки намного дальше — рассказал командир расчета с позывным «Сектор».

Еще одной особенностью данной РЛС является бронекапсула, установленная вместо кабины. От снарядов она не защитит, а от осколков вполне. Как рассказал водитель-электрик РЛС с позывным «Фиксик», станция спокойно засекает даже FPV-дроны. Для их уничтожения включаются системы РЭБ, также расчет использует антидроновые ружья.

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