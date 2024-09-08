Обзор: в августе 2024 года в России открыты 14 новых производств

Российская экономика продолжает уверенно развиваться. Индекс промпроизводства за 7 месяцев составил 104,8%, в том числе обрабатывающий сектор — 108,6%.

В августе 2024 году в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 14 новых предприятий, цехов, производственных линий с инвестициями более 100 млн рублей. Из них 4 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Крупнейшим объектом месяца стал запуск второй печи обжига на Тайшетской анодной фабрике — 52 млрд рублей.

Большинство мощностей введено в машиностроительном секторе — 6 производств.

НПО «Ростар» запустило производство комплектующих для грузовиков.

Татарский производитель автокомпонентов НПО «Ростар» запустило в Набережных Челнах автоматизированный участок литейного производства полного цикла по выпуску комплектующих для производителей грузовиков.

Объём производства после выхода на проектную мощность составит 2,4 тыс. тонн продукции в год. В рамках проекта налажен выпуск деталей тормозной подвески и рычагов рулевого управления грузовых автомобилей — различных типов кронштейнов, а также башмаков и накладок рессор.

Основными заказчиками выступают «КАМАЗ» с дочерним «НефАЗом», «Урал» и АМТ Н.В.

Инвестиции в проект превышают 100 млн рублей.

На Тайшетской анодной фабрике запустили вторую печь обжига анодов

Старт опытно-промышленных испытаний второй печи обжига — значимое событие для Тайшетской анодной фабрики. В перспективе, при полном вводе в эксплуатацию, новая печь позволит удвоить производительность обжига анодов — с нынешних 227 тысяч до 457 тысяч тонн в год.

Объём инвестиций в проект составил свыше 52 млрд рублей, а его реализация позволит обеспечить 100% уровень локализации анодного производства, исключить потребление импортной продукции и, как следствие, сократить зависимость от внешних поставщиков.

В ОАО «Химволокно» открылся новый цех, где будут производиться уникальные материалы и нити для ВПК

В ОАО «Химволокно» в подмосковном Серпухове открылся новый цех, где будут производиться уникальные материалы и нити для оборонно-промышленного комплекса. Работа над его созданием заняла два года.

Сегодня на предприятии работает около 160 человек. Производство работает круглосуточно. Завод производит фторлоновые и хлориновые нити и ткани. За последние два года объём производства увеличился в полтора раза.

Новое производство стройматериалов открылось в Тюмени

Четыре очереди по производству строительных материалов размещены на одной площадке на Старотобольском тракте в Тюмени. Региональное Инвестиционное агентство оказало группе компаний «Юнкер» административную поддержку, а также предоставило инвестиционный займ в размере 150 млн рублей.

На площадке уже выпускают керамзитоблоки, в дальнейшем запустят производства утеплителя, газоблоков, крепежных изделий, а в 2025 году начнет работу бетонный завод.

Завод по производству сайдинга открылся в подмосковном Сергиевом Посаде

Компания «Лидертрейд» запустила новый завод по производству кровельных материалов и винилового сайдинга в городском округе Сергиев Посад в Индустриальном парке М-8.

Компания начала выпуск кровельных материалов и винилового сайдинга для розничного и оптового рынка России и стран СНГ.

Общий объем инвестиций составил 172 млн рублей.

В индустриальном парке «Храброво» открыт «Калининградский завод строительных материалов»

В индустриальном парке «Храброво» 13 августа состоялось открытие «Калининградского завода строительных материалов».

«КЗСМ» выпускает различную продукцию для строительной отрасли региона, в том числе: металлочерепицу, тротуарную плитку, а также блочные трансформаторные подстанции в железобетонных корпусах, которые раньше можно было заказать только в Санкт-Петербурге или в Белоруссии.

Объём инвестиций в проект составил 147 млн рублей.

В ОЭЗ «Технополис Москва» открылось новое производство косметики

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Мезоформула» открыла производство инновационных препаратов для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии. Проект, в который было инвестировано около 390 млн рублей, направлен на импортозамещение и выпуск востребованной как в России, так и в дружественных странах продукции.

Проектные мощности нового предприятия, в которое резидент вложил около 390 млн рублей, превышают 700 тысяч единиц продукции в год. С учетом высокой автоматизации процессов, здесь создано свыше 20 новых рабочих мест.

На Барнаульском заводе АТИ открылся новый цех

Впервые безасбестовые тормозные колодки и накладки на Барнаульском заводе АТИ начали выпускать ещё в 2018 году.

15 августа на предприятии открыт новый цех. Он позволил увеличить выпуск продукции на 50% - до 2,3 млн в год.

Инвестиции в проект составили более 200 млн рублей.

В ОЭЗ Липецк начал работу «Завод опалубки «Реформа»

На Грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» началось производство опалубки. Выпуск продукции мирового уровня качества наладили на предприятии «Реформа». Завод запущен новыми российскими собственниками с сохранением уникальных технологий и инновационного оборудования австрийской компании Doka.

Пока предприятие работает в одну смену. В планах — до конца этого года выйти на три рабочие смены, а в середине 2025-го — на четыре. Будет создано около 200 рабочих мест.

На данный момент на предприятии ведется производство стальной рамной опалубки, которую используют для создания вертикальных монолитных конструкций из бетона и железобетона — стен, колонн, шахт в жилищном и коммерческом строительстве.

Компания «Форш» запустила оборудование для выпуска пресс-форм и штампов.

© frprf.ru

Компания «Форш» на своей площадке в Ульяновске запустила в эксплуатацию оборудование для выпуска крупногабаритных пресс-форм и штампов. Инвестиции в развитие производства превысили 120 млн рублей.

Благодаря средствам займа ФРП компания приобрела крупный 5-осевой портальный обрабатывающий центр. Запуск нового оборудования уже в 2024 году позволит минимум на 10% увеличить выпуск сложных крупногабаритных пресс-форм, штампов и специальной оснастки.

«РГК» открыла завод по производству полипропиленовых гофрированных труб

© frprf.ru

Компания «РГК» открыла в селе Богородское Республики Татарстан новый завод по производству полипропиленовых гофрированных труб с двойной стенкой. Они используются в ЖКХ, строительстве и сельском хозяйстве. Первые партии продукции поставлены для водоканалов Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Инвестиции в создание нового производства превысили 500 млн рублей.

В Тульской области открылся комплекс по производству высокомолекулярных полимеров

24 августа на заводе «Полипласт» в Новомосковске Тульской области открыта первая очередь нового производственного комплекса по выпуску технологичных высокомолекулярных полимеров.

По итогу завершения второй очереди этого масштабного проекта суммарная мощность комплекса достигнет 200 тысяч тонн продукции в год.

Общий объём инвестиций в проект составит более 17 миллиардов рублей, будет создано около тысячи новых рабочих мест.

В Калининграде заработал завод по производству электродвигателей для автомобилей

© avatars.dzeninfra.ru

Российский автомобильный холдинг «Автотор» 28 августа ввёл в эксплуатацию новый завод по производству электродвигателей в Калининграде. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 60 тыс. электродвигателей в год.

«В линейку производимой продукции входят электродвигатели мощностью от 23 кВт до 140 кВт для различных видов легкового электротранспорта», — сообщили в пресс-службе компании.

Объём инвестиций в завод оценивается в 3 млрд рублей.

Итого за август 2024 года открыто 14 новых производств:

— из них 4 крупных производства с общими инвестициями более 73 млрд рублей

— общий объём объявленных инвестиций составил более 74,8 млрд рублей

— по 2 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка — 6

— Химическая промышленность — 3

— Производство стройматериалов — 3

— ОПК — 1

— Косметика — 1

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.