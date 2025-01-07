Крупнейшие промышленные объекты, введённые в строй в 2024 году. Обрабатывающие производства

Второй год российская промышленность сохраняет высокие темпы развития. В стране активно вводятся в эксплуатацию крупные промышленные объекты.

Представляем дюжину крупнейших объектов, инвестиции в строительство которых превысили 10 млрд рублей. Это в основном предприятия двух китов российской индустрии: химической промышленности (4) и машиностроительного комплекса (7). Из них по 2 проекта запущены в Иркутской и Ростовской областях.

1. Крупнейшим промышленным объектом по уровню инвестиций можно считать целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске Иркутской области, вложения в который составили 93 млрд рублей

Новый комбинат по производству картона запустили в Усть-Илимске

ЦКК производит 100%-ный целлюлозный картон, который имеет прочностные и печатные характеристики на уровне лучших мировых аналогов, используется для производства упаковки продукции, требующей повышенного качества: бытовой техники и продуктов питания.

Выход на полную мощность позволит выпускать 600 тысяч крафтлайнера (чистоцеллюлозного картона премиального качества) ежегодно.

Площадь предприятия составляет более 330 га.

Инвестиции в проект составили 93 млрд рублей. Создано 475 новых рабочих мест.

2. На второе место по уровню опубликованных инвестиций можно поставить Коксовую батарею № 12 «Магнитогорского металлургического завода»

Коксовая батарея является самой мощной в Российской Федерации.

Объём производства новой батареи — 2,5 млн тонн сухого кокса в год, что покроет половину потребности ММК в этом виде продукции.

Для Магнитки это крупнейший инвестиционный проект за последние десять лет — объём вложений составил почти 90 млрд рублей.

Новая кокосовая батарея позволит вывести из эксплуатации пять устаревших агрегатов — два из них уже остановлены, еще один будет выведен из работы до конца текущего года. В результате сократятся выбросы вредных веществ в атмосферу, в том числе пыли — на 21%, бензопирена — в 12 раз.

3. И на третью позицию можно поставить печь обжига анодов на Тайшетской анодной фабрике в Иркутской области

На Тайшетской анодной фабрике запустили вторую печь обжига анодов

Старт опытно-промышленных испытаний второй печи обжига — значимое событие для Тайшетской анодной фабрики. В перспективе, при полном вводе в эксплуатацию, новая печь позволит удвоить производительность обжига анодов — с нынешних 227 тысяч до 457 тысяч тонн в год.

Объём инвестиций в проект составил свыше 52 млрд рублей, а его реализация позволит обеспечить 100% уровень локализации анодного производства, исключить потребление импортной продукции и, как следствие, сократить зависимость от внешних поставщиков.

К числу крупнейших введённых в эксплуатацию объектов можно отнести:

Январь.

4. В Калининградской области открыт завод по производству солнечных батарей

25 января на территории индустриального парка «Черняховск» в Калининградской области открылся завод фотовольтаических панелей для солнечных батарей компании «Энкор Групп».

Производственный комплекс позволяет выращивать слитки и производить пластины монокристаллического кремния для солнечных ячеек суммарной мощностью до 1,3 ГВт в год.

Завод позволит ежегодно выпускать свыше 200 млн кремниевых пластин.

Предприятие спроектировано и построено с нуля за два года, всего в проект вложено 30 млрд рублей частных инвестиций.

Февраль.

5. «Ростсельмаш» запустил в Таганроге новый завод сельхозтехники

В Таганроге 14 февраля открыт завод по производству прицепной и навесной сельскохозяйственной и коммунальной техники.

Первую очередь завода запустила компания «Клевер» — дочернее предприятие «Ростсельмаша».

Новое производство размещено на территории бывшего Таганрогского автозавода. Стоимость проекта — свыше 2 млрд рублей.

Март.

6. В Ростове-на-Дону открыт тракторный завод

5 марта 2024 года в Ростове-на-Дону открыт первый в постсоветской России тракторный завод компании «Ростсельмаш».

Официальный старт строительства тракторного завода Ростсельмаш был дан в сентябре 2021 года. И вот наконец завод полностью достроен и запущен. Общая территория — 14 га, производственные площади — 62 тыс. кв.м.

Для инвестиций в строительство завода использовались как собственные средства компании Ростсельмаш, так и средства предоставленные на льготных условиях Фондом Развития Промышленности. Общие инвестиции в создание производства превысили 13 млрд рублей.

7. Фосагро запустила крупный комплекс по производству минеральных удобрений в Ленинградской области

Дан старт промышленной эксплуатации нового комплекса по выпуску минеральных удобрений компании «Фосагро» в Волхове Ленинградской области.

Объём инвестиций в проект развития Волховского производственного комплекса превысил 34 млрд рублей.

Выпуск минудобрений компанией здесь вырастет в четыре раза, до более 1 млн тонн в год.

8. Под Тулой открылся завод двигателей Haval

Строительство завода двигателей началось в ноябре 2020 года. Запуск завода осуществлён в соответствии с планом по локализации ключевых компонентов, предусмотренном в специальном инвестиционном контракте (СПИК), который был подписан в сентябре 2020 года.

Производство двигателей площадью 10 000 м2 расположено на территории сборочного завода Haval в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области.

Предприятие позволило создать 300 дополнительных рабочих мест.

4 года назад вложения в завод двигателей оценивались в 17,75 млрд рублей.

9. Завод по производству алюминиевой тары для напитков открыт в Ульяновске

Компания «Арнест Упаковочные Решения» открыла на территории индустриального парка «Заволжье» в Ульяновске новый завод по производству алюминиевых банок для напитков. После выхода на проектную мощность завод сможет выпускать более 1,6 млрд банок в год.

Общие инвестиции в проект превысили 13,5 млрд рублей.

Апрель.

10. В Подмосковье открыли крупнейший завод по переработке пластика

19 апреля в подмосковном Егорьевске запущен крупнейший в России завод по переработка пластика «Эколайн-вторпласт» и производство готовых изделий из вторичной пластиковой гранулы. Объём переработки отходов на предприятии составит 60 тыс. тонн в год.

Это первая в стране полная производственная цепочка переработки отходов. ВторПласт" будет перерабатывать все основные виды пластика, выделяемые из бытовых отходов — не только обычные ПЭТ-бутылки из-под разных напитков (вода, лимонады, пиво), но и ПНД-флаконы (из-под кремов, шампуней, моющих средств), ПНД-канистры, полипропиленовые ведра, лопаты, а также сложно перерабатываемые упаковочные и строительные пленки ПНД, ПВД

Инвестиции в проект составили 11,7 млрд рублей.

Предприятие обеспечит рабочими местами до 200 жителей Московской области.

Август.

11. В Тульской области открылся комплекс по производству высокомолекулярных полимеров

24 августа на заводе «Полипласт» в Новомосковске Тульской области открыта первая очередь нового производственного комплекса по выпуску технологичных высокомолекулярных полимеров.

По итогу завершения второй очереди этого масштабного проекта суммарная мощность комплекса достигнет 200 тысяч тонн продукции в год.

Общий объём инвестиций в проект составит более 17 миллиардов рублей, будет создано около тысячи новых рабочих мест.

Декабрь.

12. ОМК ввод цеха бесшовных труб

В конце 2023 — начале 2024 года состоялся ввод в эксплуатацию крупного металлургического проекта «Объединённой метаппургической компании» на Выксунском металлургическом заводе в Нижегородской области.

Объём инвестиций в проект составил 50 млрд рублей.

Мощность производства рассчитана на 400 тыс. тонн в год.

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