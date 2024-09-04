Открыли движение по вторым путям на двух перегонах БАМа в Хабаровском крае

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Во время реконструкции перегона Могды — Орокот построили новый разъезд 3431 км. Для этого уложили 2,8 км пути и 8 стрелочных переводов. Отсыпали 58 тыс. м³ грунта, возвели мост через реку Ирунгда.

Сотни километров восточнее, на перегоне Новый Мир — Амурский, построили двухпутную вставку длиной 5 км. Этот участок сильно обводнён. Для защиты от паводковых вод насыпь подняли до 4,5 м, обустроили водоотводные канавы. Всего переработали более 240 тыс. м³ грунта.

Рядом с железной дорогой находятся небольшие населённые пункты. Для комфорта местных жителей установим почти 3 км шумозащитных экранов. Позаботимся и о природе — после окончания всех работ в реки выпустим более 3 тыс. молоди калуги, осетра и кеты.

Новые объекты расположены на линиях Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре — Ванино, после завершения модернизации в конце 2024 г. их провозная способность увеличится до 49 и 82 млн тонн соответственно.

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