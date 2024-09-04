Экскаватор ЧЕТРА Е220-NC покорил строителей Тамбовской области!

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В Тамбовской области презентовали новую модель экскаватора российского производства. На строительстве путепровода под Тамбовом, в рамках Дня качества, состоялся показ экскаватора ЧЕТРА Е220-NC.

По словам Сергея Сенибабнова из управления ФКУ Упрдор Москва — Волгоград, экскаватор «ЧЕТРА» на 80% состоит из российских комплектующих и предназначен для планировки земляного полотна и выкапывания траншей.

Представители строительных организаций смогли опробовать технику и отметили её высокую производительность, удобство и комфорт в кабине с кондиционером и хорошим обзором.

Александр Шувалов менеджер по продажам экскаваторов в компании «ЧЕТРА» подчеркнул преимущества льготного лизинга для компаний-потребителей. Строителей будут продолжать знакомить с новой техникой в рамках мероприятий Упрдора.

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