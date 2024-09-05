Открытие нового завода полимерных труб Группы ПОЛИПЛАСТИК состоялось в Приморье в рамках ВЭФ-2024

4 сентября 2024 года во Владивостоке в рамках работы IX Восточного экономического форума запущена новая высокотехнологичная производственная площадка Группы ПОЛИПЛАСТИК — «Приморский завод полимерных труб». Символическую кнопку запуска нажали Председатель совета директоров Группы ПОЛИПЛАСТИК Лев Гориловский и генеральный директор завода Ярослав Живикин.

Лев Гориловский и Ярослав Живикин запускают новое производство © www.polyplastic.ru

Строительство завода началось в 2023 году, и на данный момент выполнены все мероприятия первой очереди.

Приморский завод полимерных труб © www.polyplastic.ru

Текущий объем инвестиций компании составляет 700 миллионов рублей, всего Группа ПОЛИПЛАСТИК планирует вложить в проект до 3 млрд рублей.

Приморский завод полимерных труб © www.polyplastic.ru

После окончания второй очереди строительства к 2026 году завод будет выпускать свыше 35 000 тонн трубной продукции в год. Предусмотрено создание 185 высокотехнологичных рабочих мест.

Приморский завод полимерных труб © www.polyplastic.ru

Завод оснащен высокотехнологичными линиями с возможностью производства всех современных типов труб диаметром от 20 мм до 1200 мм со сроком службы свыше 100 лет. Налажен выпуск труб с соэкструзионными слоями для газораспределения, водоснабжения и электрозащиты.

Приморский завод полимерных труб © www.polyplastic.ru

На предприятии размещен современный складской комплекс вместимостью более 1500 тонн. Оборудована лаборатория для контроля качества выпускаемой продукции.

Приморский завод полимерных труб © www.polyplastic.ru

«Приморский завод полимерных труб» уже начал активную работу, чтобы растущий спрос регионов Дальнего Востока на полимерные трубопроводные системы был полностью обеспечен высококачественной продукцией с минимальными временными и логистическими затратами.

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