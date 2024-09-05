На полную мощность заработал угольный порт «Суходол»

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В 2023 году специализированный угольный терминал морского порта «Суходол» начал свою работу в режиме пуско-наладочных работ.

Сейчас, отработав все технологии, объект готов выйти на проектные показатели перевалки — 12 миллион тонн угля в год.

Объём вложенных инвестиций составил 63 млрд рублей. Создано 845 рабочих мест.

На территории порта установлено новейшее погрузочное оборудование с общей производительностью обработки угля до 7 тысяч тонн в час, построена и сдана в эксплуатацию собственная железнодорожная инфраструктура и энергетическая станция.

Комплекс включает в себя угольный склад ёмкостью 915 тыс. м3, железнодорожный грузовой фронт (14 путей), железнодорожную станцию (20 путей). порт оборудован двумя судопогрузочными машинами производительностью 3500 м3 в час каждая.

Терминал предоставляет комплексную услугу по приёму угля с железнодорожного транспорта, очистке от примесей, хранению и погрузку на морские суда. Проектная мощность перевалки угольного терминала составляет 12 млн тонн с возможностью последующего увеличения до 20 млн тонн в год.

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