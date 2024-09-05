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Транспорт, спецтехника и логистика

На полную мощность заработал угольный порт «Суходол»

 © dfo.gov.ru

В 2023 году специализированный угольный терминал морского порта «Суходол» начал свою работу в режиме пуско-наладочных работ.

Сейчас, отработав все технологии, объект готов выйти на проектные показатели перевалки — 12 миллион тонн угля в год.

Объём вложенных инвестиций составил 63 млрд рублей. Создано 845 рабочих мест.

На территории порта установлено новейшее погрузочное оборудование с общей производительностью обработки угля до 7 тысяч тонн в час, построена и сдана в эксплуатацию собственная железнодорожная инфраструктура и энергетическая станция.

Комплекс включает в себя угольный склад ёмкостью 915 тыс. м3, железнодорожный грузовой фронт (14 путей), железнодорожную станцию (20 путей). порт оборудован двумя судопогрузочными машинами производительностью 3500 м3 в час каждая.

Терминал предоставляет комплексную услугу по приёму угля с железнодорожного транспорта, очистке от примесей, хранению и погрузку на морские суда. Проектная мощность перевалки угольного терминала составляет 12 млн тонн с возможностью последующего увеличения до 20 млн тонн в год.

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Источник: https://sukhodol.ru/company/press-c...oshhnost?ysclid=m0pqwl2eyp732461465

порт, Приморский край
  • Clausson Clausson
    06.09.2409:35:27

    порт оборудован двумя судопогрузочными машинами производительностью 3500 м3 в час.

    тут, видимо, требуется важное дополнение — КАЖДАЯ.

    Общая скорость погрузки угля — 7000 тонн в час. То есть технически весь склад порта может быть погружен за сутки, было бы куда грузить.

    Дозволенная осадка судов — 15,4 метра!

    8 км конвейерных линий.

    Разгрузка одного вагона на склад — 2,5 минуты.

    Принимаемые суда — до 266 метров длины, 122200 тонн валовой грузоподъемности. Два судна одновременно в двух сторон пирса.

    20 жд путей на станции, 14 путей в грузовом фронте порта.

    Ну что сказать про этот новый Приморский порт — КОЛОССАЛЬНО!

    Расположен он чуть северней по заливу от Большого Камня.

    Отредактировано: Clausson~09:36 06.09.24
    #1288306
  • Clausson Clausson
    06.09.2409:44:34

    Грандиозные замыслы по этому порту потребуют тысяч рабочих рук, а с учетом всех планов развития Приморья — десятков тысяч рабочих и служащих. Если прямо сейчас не озаботится привлечением людей в регион все планы, сколько бы денег в них не влили так и останутся планами. А людям нужны хорошие зарплаты, перспективы жизни и комфортабельная среда обитания. Я надеюсь, те кто продвигают развития Приморья, это понимают.

    #1288307
  • Нет аватара Scooter
    06.09.2414:07:15

    Интересно, можно ли его приспособить в будущем под другие сыпучие грузы?

    Зерно, как пример.

    Были новости, что Китай остановил строительство угольных э/станций.

    То суть рост наших обьемов возможен, если замещать других поставщиков.

    #1288343
  • Нет аватара KBLINOV76
    06.09.2414:55:05

    Забыли про экологию добавить! Или нечего писать? Надеюсь, хотя бы «водяная завеса» имеется ?!

    #1288351
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