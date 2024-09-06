«Гридекс-К» в ОЭЗ «Дубна» запускает первую очередь производственного комплекса

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Компания специализируется на производстве армирующих сеток и продукции из композитных материалов. Ее продукция востребована в первую очередь в строительной сфере.

Компания «Гридекс-К» в ОЭЗ «Дубна» запускает первую очередь административно-производственного комплекса в рамках реализации инвестиционного проекта по расширению производства, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Разрешение на ввод первой очереди административно-производственного комплекса площадью 1,5 тыс. кв.м компанией уже получено.

Компания работает в статусе резидента особой экономической зоны «Дубна» и специализируется на производстве армирующих сеток и продукции из композитных материалов. Ее продукция востребована в первую очередь в строительной сфере.

Также «Гридекс-К» является самым крупным переработчиком непрерывного базальтового волокна в мире. Реализовав проект по выпуску продукции под собственным брендом, компания рассчитывает стать одним из лидеров на отечественном рынке геосинтетических материалов.

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