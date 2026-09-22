В Дагестане запустили стройкомплекс «Каспийск» за 1,7 млрд рублей
В Дагестане запущен новый индустриальный строительный комплекс «Каспийск». Работа крупного производственного объекта реализована компанией ООО «Ровна».
Общий объем инвестиций в производство составил около 1,7 млрд рублей. Создано 125 новых рабочих мест. Комплекс будет выпускать сухие строительные смеси и газобетонные блоки. Эта востребованная продукция пойдет в том числе на возведение социальных объектов региона.
Проект получил статус приоритетного инвестиционного, и республика со своей стороны оказала инвестору всю необходимую государственную поддержку.
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