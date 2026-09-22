стань автором. присоединяйся к сообществу!
4 дня назад 2212
41
artal Новые заводы и цеха

В Дагестане запустили стройкомплекс «Каспийск» за 1,7 млрд рублей

Инвестиционный комплекс расширяет выпуск сухих смесей и газобетонных блоков для жилищного и социального строительства Дагестана и создаёт 125 рабочих мест.
© riadagestan.ru

В Дагестане запущен новый индустриальный строительный комплекс «Каспийск». Работа крупного производственного объекта реализована компанией ООО «Ровна».

Общий объем инвестиций в производство составил около 1,7 млрд рублей. Создано 125 новых рабочих мест. Комплекс будет выпускать сухие строительные смеси и газобетонные блоки. Эта востребованная продукция пойдет в том числе на возведение социальных объектов региона.

Проект получил статус приоритетного инвестиционного, и республика со своей стороны оказала инвестору всю необходимую государственную поддержку.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: riadagestan.ru

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт