В Дагестане запустили стройкомплекс «Каспийск» за 1,7 млрд рублей

Инвестиционный комплекс расширяет выпуск сухих смесей и газобетонных блоков для жилищного и социального строительства Дагестана и создаёт 125 рабочих мест.

В Дагестане запущен новый индустриальный строительный комплекс «Каспийск». Работа крупного производственного объекта реализована компанией ООО «Ровна».

Общий объем инвестиций в производство составил около 1,7 млрд рублей. Создано 125 новых рабочих мест. Комплекс будет выпускать сухие строительные смеси и газобетонные блоки. Эта востребованная продукция пойдет в том числе на возведение социальных объектов региона.

Проект получил статус приоритетного инвестиционного, и республика со своей стороны оказала инвестору всю необходимую государственную поддержку.