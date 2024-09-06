Открыты два участка Алтуфьевского шоссе в Москве

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Сделали новый путепровод через МКАД, двухполосную эстакаду-съезд с Алтуфьевского шоссе, новый съезд на Алтуфьевское шоссе в сторону центра и обновили существующие съезды. Жителям районов Лианозово, Бибирево и подмосковных Мытищ проще будет добираться до дома.

Запуск этого дорожно-транспортного объекта — большое событие для Москвы, так как с его открытием в городе завершилась программа по модернизации развязок на вылетных магистралях, пересекающихся с МКАД.

С 2012 годы мы реконструировали или построили 22 развязки! Это огромные сооружения с тоннелями, эстакадами, мостами. Сложность работ заключалась в том, что они шли практически без остановки движения транспорта. Теперь перемещаться по МКАД стало быстрее и безопаснее.

На месте старых «клеверных» развязок в столице появились современные направленные съезды — эстакады и тоннели, которые более эффективно справляются с плотным трафиком, не допуская пересечения транспортных потоков. После реконструкции пропускная способность развязок увеличивается до 30%.

Активное дорожное строительство в Москве способствует достижению параметров, установленных национальным проектом «Безопасные качественные дороги». Он оказывает большое влияние на транспортную инфраструктуру в России: строятся магистрали, мосты и путепроводы, применяются современные технологии и материалы, внедряются интеллектуальные транспортные системы, повышается сохранность трасс.

Завершен и еще один важный дорожный проект — построена новая связка между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе от ул. Хачатуряна до ул. Дубнинская.

© stroi.mos.ru

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