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Дорожное строительство

Открыты два участка Алтуфьевского шоссе в Москве

 © stroi.mos.ru

Сделали новый путепровод через МКАД, двухполосную эстакаду-съезд с Алтуфьевского шоссе, новый съезд на Алтуфьевское шоссе в сторону центра и обновили существующие съезды. Жителям районов Лианозово, Бибирево и подмосковных Мытищ проще будет добираться до дома.

Запуск этого дорожно-транспортного объекта — большое событие для Москвы, так как с его открытием в городе завершилась программа по модернизации развязок на вылетных магистралях, пересекающихся с МКАД.

С 2012 годы мы реконструировали или построили 22 развязки! Это огромные сооружения с тоннелями, эстакадами, мостами. Сложность работ заключалась в том, что они шли практически без остановки движения транспорта. Теперь перемещаться по МКАД стало быстрее и безопаснее.

На месте старых «клеверных» развязок в столице появились современные направленные съезды — эстакады и тоннели, которые более эффективно справляются с плотным трафиком, не допуская пересечения транспортных потоков. После реконструкции пропускная способность развязок увеличивается до 30%.

Активное дорожное строительство в Москве способствует достижению параметров, установленных национальным проектом «Безопасные качественные дороги». Он оказывает большое влияние на транспортную инфраструктуру в России: строятся магистрали, мосты и путепроводы, применяются современные технологии и материалы, внедряются интеллектуальные транспортные системы, повышается сохранность трасс.

Завершен и еще один важный дорожный проект — построена новая связка между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе от ул. Хачатуряна до ул. Дубнинская.

 © stroi.mos.ru

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Источник: https://stroi.mos.ru/news/sobianin-...zviazki-mkad-altuf-ievskoie-shossie

Алтуфьевское шоссе, дорожное строительство, развязки
  • Нет аватара termometrix
    06.09.2416:23:02

    ЖЖ Генби: «Когда то в далекие советские времена, уровень развития Японии, представлялся чем-то невообразимым. Величайший советский режиссер Тарковский поехал снимать фильм «Солярис» в Токио 1972 года, показывая будущее планеты через сотни лет. Сейчас с тем же успехом, он мог снимать нынешнюю Москву, где развязок, небоскребов уже больше, чем в нынешнем Токио."

    https://genby.l...om/1062630.html

    #1288359
  • Нет аватара termometrix
    06.09.2416:26:32

    Российские мегаполисы и областные центры должны выглядеть как футурополисы, как города из будущего. Поэтому еще очень многое предстоит построить, впереди нас ждет долгая и тяжелая работа.

    #1288360
    • alex4spb alex4spb
      06.09.2416:42:00

      голосом В.Этуша: ээээ нееее, тараписса не нада…

      вот к примеру Великий Новгород.

      он застыл в своём великолепии.

      город — музей, город — сказка.

      а вы его Футурамой по башке!..

      Отредактировано: alex4spb~16:42 06.09.24
      #1288363
      • Нет аватара termometrix
        06.09.2416:54:30

        Согласен.Великого Новгорода не надо вообще трогать,лишь реставрировать.

        Исторические центры,памятники истории,культуры,архитектуры и артефакты всех российских городов надо сохранить.

        Отредактировано: termometrix~18:12 06.09.24
        #1288367
  • Нет аватара termometrix
    06.09.2416:53:08

    показывая будущее планеты через сотни лет.

    Однако в знаменитом романе Станислава Лема человечество живет в едином мире.

    Новый мир еще не появился,ибо нужно, чтобы человечество достаточно хорошо созрело для перемен.Обычно такое переосмысление ценностей происходит после тяжелого переломного момента,после тяжелого катарсиса, такой катарсис может стать глобальной разрушительной войной, по всей вероятности, ядерной войной, которая все уничтожит на планете и придется начинать все сначала.

    Очень надеялся, что борьба с коронавирусом сможет объединить все человечество в его борьбе за взаимопомощь и выживание вместе.Увы,заблуждался.

    Либо человечество будет жить в мире, описанном Иваном Ефремовым,в дружбе и взаимопонимании,либо исчезнет как биологический и разумный вид, как вымерли например динозавры.

    Искренне надеюсь, что совершаю ошибку в своих рассуждениях.

    #1288366
    • alex4spb alex4spb
      06.09.2417:09:55

      надо просто всем хорошим людям планеты объединиться и убить всех плохих людей ©

      #1288370
      • Нет аватара termometrix
        06.09.2417:48:37

        надо просто всем хорошим людям планеты объединиться

        Вечный Толстой.То же самое он сказал бы и в наше время.

        «Это так просто».

        #1288374
    • Badassgoliath Badassgoliath
      06.09.2417:39:29

      такой катарсис может стать глобальной разрушительной войной, по всей вероятности, ядерной войной, которая все уничтожит на планете и придется начинать все сначала.

      В Ефремовском «Часе быка» так и написано.

      объединить все человечество

      Ну, америкосы к такому и стремятся. Только под своим управлением, когда они на вершине. «Нам такой хоккей не нужен"(c)

      Объединение? Да. Но равноправное. С англосаксами оно невозможно. По крайней мере с нынешними, переполненными колониальной и мессианской спесью.

      Отредактировано: Badassgoliath~17:42 06.09.24
      #1288372
      • Нет аватара termometrix
        06.09.2417:45:44

        Объединение? Да. Но равноправное.

        Полностью согласен.

        #1288373
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          06.09.2418:19:13

          Но как обьединиться если для одних основа это Бог, а у других ЛГБТ+ ???

          -----------

          Смотрел кстати фильм «Война и мир» на ТВ Культура.

          Такого уровня и масштаба роман и фильм коллективное человечество не в состоянии уже создать.

          Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри — не вы!

          #1288376
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