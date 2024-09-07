Российские школьники завоевали золото на Международной олимпиаде по информатике

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В Александрии (Египет) подвели итоги 36-й Международной олимпиады по информатике.

Все российские участники получили золотые медали.

Состязание объединило представителей 94 государств, среди которых — Китай, США, Израиль, Республика Корея, Япония, Иран и другие. Каждую страну представляли четыре школьника, прошедших национальные отборы.

Золотых медалей на олимпиаде удостоены Гимран Абдулин (лицей-интернат № 2, г. Казань), Дарья Грекова (школа № 57, г. Москва), Петр Лосев (школа № 57, г. Москва), Иван Пискарев (школа № 2086, г. Москва).

Подготовкой школьников занимался тренерский штаб под руководством преподавателей МФТИ, ИТМО и НИУ ВШЭ. Руководитель тренерского штаба — директор Высшей школы программной инженерии Московского физико-технического института Алексей Малеев, ведущие тренеры — доцент факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО Андрей Станкевич, преподаватель факультета компьютерных наук Высшей школы экономики Иван Сафонов и другие. В течение последнего учебного года трое из четырех участников обучались на курсе олимпиадного программирования от «Яндекса».

"Во всем мире известна российская математическая школа, которая в конце прошлого века стала заделом для стремительного роста ИТ-индустрии в нашей стране, задавшей технологические тренды во всем мире. То, что сегодня наши школьники возвращаются с медалями высшей пробы с престижной олимпиады по программированию, дает уверенность, что они и их сверстники будут развивать те направления в компьютерных науках, которые качественным образом изменят технологический уровень уже ближайшего будущего. Я искренне поздравляю школьников и их тренеров с блестящей победой и в очередной раз хочу отметить готовность нашего института оказывать содействие в подготовке молодых талантов", — сказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Руководитель тренерского штаба, директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев сообщил, что уровень задач и подготовки спортсменов в этом году был чрезвычайно высоким и победа россиян — свидетельство высочайшего уровня российской математической и ИТ-школ.

«Безусловно, как любая олимпиада международного уровня, олимпиада по информатике в Египте — это интеллектуальное соревнование высшего порядка. Но в отличие от многих других предметных олимпиад задания по информатике наиболее близко соотносятся с теми задачами, которые сейчас стоят перед ИТ-инженерами в индустрии, — с изучением криптографии, машинного обучения и других направлений», — отметил Алексей Малеев.

Международная олимпиада по информатике включала два тура, на каждый отводилось по пять часов. За это время нужно было решить и запрограммировать три алгоритмические задачи.Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 года. В 2023 году все российские участники состязания получили золотые медали.

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