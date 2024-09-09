На Верфи братьев Нобель сформирован первый блок корпуса буксира «Нарвская застава»
На Верфи братьев Нобель концерна «Калашников» полностью смонтировали первый блок корпуса буксира ледокольного типа «Нарвская застава». За два месяца, которые прошли с начала строительства уникального судна, к закладной днищевой секции блока добавились две секции левого и правого бортов, а также секция палубы. Всего корпус ледокольного буксира будет состоять из восьми основных блоков.
Сейчас судостроительное предприятие приступает к изготовлению секций для нового блока, имеющего в своих обводах корпуса заданные изгибы. В частности, специально для этого подготовлены стенды и выставлены лекала, по которым будут собираться очередные две бортовые секции. С 6 сентября начата резка металла нового блока.
Напомним, буксир ледокольного типа «Нарвская застава» проекта 3262 класса «КМ Аrc4 [1] R3- RSN AUT2 Tug» заложили на ООО «Верфь братьев Нобель» 4 июля этого года. Заказчик — комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. Ледокол спроектирован компанией «Инженерный центр судостроения». Контракт на строительство буксира был подписан в декабре 2023 года. Срок постройки судна — до конца 2026 года.
Буксир способен решать целый спектр различных задач на Неве в акватории Северной столицы: разрушение ледяного покрова для прокладывания путей другим судам и оказания им необходимой помощи при движении во льдах, предотвращение затопления прибрежных территорий, обеспечение экологической безопасности акватории, проведение спасательных операций, тушение пожаров на других судах.
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