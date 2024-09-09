На Верфи братьев Нобель сформирован первый блок корпуса буксира «Нарвская застава»

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На Верфи братьев Нобель концерна «Калашников» полностью смонтировали первый блок корпуса буксира ледокольного типа «Нарвская застава». За два месяца, которые прошли с начала строительства уникального судна, к закладной днищевой секции блока добавились две секции левого и правого бортов, а также секция палубы. Всего корпус ледокольного буксира будет состоять из восьми основных блоков.

Сейчас судостроительное предприятие приступает к изготовлению секций для нового блока, имеющего в своих обводах корпуса заданные изгибы. В частности, специально для этого подготовлены стенды и выставлены лекала, по которым будут собираться очередные две бортовые секции. С 6 сентября начата резка металла нового блока.

Напомним, буксир ледокольного типа «Нарвская застава» проекта 3262 класса «КМ Аrc4 [1] R3- RSN AUT2 Tug» заложили на ООО «Верфь братьев Нобель» 4 июля этого года. Заказчик — комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. Ледокол спроектирован компанией «Инженерный центр судостроения». Контракт на строительство буксира был подписан в декабре 2023 года. Срок постройки судна — до конца 2026 года.

Буксир способен решать целый спектр различных задач на Неве в акватории Северной столицы: разрушение ледяного покрова для прокладывания путей другим судам и оказания им необходимой помощи при движении во льдах, предотвращение затопления прибрежных территорий, обеспечение экологической безопасности акватории, проведение спасательных операций, тушение пожаров на других судах.

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