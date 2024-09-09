Челябинский механический завод вводит в эксплуатацию новый дробеметный комплекс

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АО «ЧМЗ» запустил эксплуатацию нового дробеметного комплекса. Он предназначен для очистки деталей и металлоконструкций от ржавчины и окалины, а также для подготовки поверхности под нанесение лакокрасочных покрытий. Комплекс будет установлен сразу в двух цехах предприятия.

«Дробеметные установки — это современное промышленное оборудование с высокой производительностью. Его важное преимущество — безопасность работы для оператора, т.к. в производственном процессе не нужно применять вредные реагенты, токсичные примеси и абразивы», — рассказывает главный технолог АО «ЧМЗ» Анатолий Лисицын.

Максимальная масса заготовок, загружаемая в один цикл, составляет 600 кг. Обработка деталей занимает шесть минут.

Новое оборудование будут применять в технологическом процессе обработки деталей и узлов автомобильных и гусеничных кранов, что повысит производительность труда, расширит возможности предприятия по выпуску продукции и улучшит качество ее изготовления.

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