Колесная и гусеничная бронетехника на форуме «Армия-2024»

Канал «Mashnews» представляет выпуск о бронетехнике, показанной на форуме «Армия-2024». Напомним, почти 1,5 тыс. ведущих российских предприятий военно-промышленного комплекса привезли свою продукцию на выставку. И существенная часть из них показала именно бронетехнику, причём многие представили роботизированные варианты своих изделий. Мы расскажем о БТР-22, БМП-3 с робокомплексом, гусеничном роботе «Каракал», бронеавтомобиле «Феникс», МГТТ-ЛБ, БРЭМ-1М и других новинках форума.

В этом выпуске:

00:00 — Вступление

00:50 — Военно-промышленная компания показала БТР-22. Бронетранспортёр предназначен для замены БТР-82А.

02:10 — Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» показал на «Армии-2024» модернизированную БМП-3.

02:50 — Курганмашзавод представил разработанную платформу «Каракал»

04:08 — «Ремдизель» показал на форуме роботизированный гусеничный транспортер-тягач МГТТ-ЛБ.

04:58 — Также «Ремдизель» представил импортозамещённый бронеавтомобиль «Тайфун» модели К-53949, получивший название «Феникс».

05:45 — Модифицированный полноприводный российский бронеавтомобиль ВПК-Урал или Спартак также показали на форуме Армия-2024.

06:40 — Уралвагонзавод показал улучшенную версию бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-1М, выполненную на шасси основного боевого танка Т-90, с бортовыми экранами, с усиленной динамической защитой.

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