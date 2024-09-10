Севмаш завершил испытания упорного подшипника для ледокола «Чукотка»

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Северодвинское предприятие ОСК Севмаш завершило испытания самого большого упорного подшипника на стендовом комплексе. Изделие предназначено для атомного ледокола «Чукотка» проекта 22220, строящегося на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

В высоту подшипник составляет 2,5 метра, общая масса в сборке около 25 тонн. Специалисты отмечают, что конструкция с такими габаритами на стенде находилась впервые. Испытания подшипника проходили вместе с упорным валом, поставленным на наше предприятие. Тестирование велось при различных нагрузках, проверку прошел силовой блок изделия. В испытаниях участвовали представители заказчика. Программа выполнена в полном объеме, технические характеристики, заложенные проектантом, были подтверждены.

Отметим, упорный подшипник спроектирован в ПКБ «Севмаш», в бюро также разработали программу испытаний. В тестировании принимали участие несколько подразделений верфи, в том числе основные изготовители — механический и механосборочный цеха.

Следующий этап — подготовка подшипника к отгрузке на Балтийский завод. Работа по еще двум аналогичным изделиям для ледокола «Чукотка» подходит к завершению. Передача конструкций заказчику запланирована на сентябрь.

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