Севмаш завершил испытания упорного подшипника для ледокола «Чукотка»
Северодвинское предприятие ОСК Севмаш завершило испытания самого большого упорного подшипника на стендовом комплексе. Изделие предназначено для атомного ледокола «Чукотка» проекта 22220, строящегося на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.
В высоту подшипник составляет 2,5 метра, общая масса в сборке около 25 тонн. Специалисты отмечают, что конструкция с такими габаритами на стенде находилась впервые. Испытания подшипника проходили вместе с упорным валом, поставленным на наше предприятие. Тестирование велось при различных нагрузках, проверку прошел силовой блок изделия. В испытаниях участвовали представители заказчика. Программа выполнена в полном объеме, технические характеристики, заложенные проектантом, были подтверждены.
Отметим, упорный подшипник спроектирован в ПКБ «Севмаш», в бюро также разработали программу испытаний. В тестировании принимали участие несколько подразделений верфи, в том числе основные изготовители — механический и механосборочный цеха.
Следующий этап — подготовка подшипника к отгрузке на Балтийский завод. Работа по еще двум аналогичным изделиям для ледокола «Чукотка» подходит к завершению. Передача конструкций заказчику запланирована на сентябрь.
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