Атомный ледокол «Урал» провел по участку Севморпути самый большой в истории трассы контейнеровоз

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6 сентября в районе Восточно-Сибирского моря атомный ледокол «Урал» выполнил задачу по проводке каравана из двух судов — балкера Smoke и крупного контейнеровоза NewNewStar (контейнеровместимость — 3534 TEU). Как сообщили 6 сентября в пресс-службе ФГУП «Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом»), впервые в акваторию Северного морского пути вошел контейнеровоз таких размеров (длина — 231 метр, ширина — 32 метра).

По данным предприятия, ледокол «Урал» начал проводку судов у восточной кромки льдов Чукотского моря и завершил свой маршрут у западной кромки льдов Восточно-Сибирского моря. Главной задачей ледокольного обеспечения было безопасное проведение судов через перемычку сплоченных льдов. После завершения операции контейнеровоз NewNew Star самостоятельно отправился в порт Санкт-Петербург, а балкер Smoke — в порт Мурманск.

Протяженность маршрута ледокольной проводки составила 150 морских миль, средняя скорость движения — 12 узлов.

«Сегодня у грузоперевозчиков наблюдается рост популярности маршрутов через Северный морской путь. Несмотря на сложные ледовые условия в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, экипажи атомного ледокола „Урал“ и судов каравана сработали слаженно и профессионально, что способствовало обеспечению безопасного прохождения участка сплоченного льда и поддержание коммерческой скорости движения», — отметил советник генерального директора ФГУП «Атомфлот» Андрей Теницкий.

Напомним, «Урал» является вторым серийным (третьим по счету) универсальным атомным ледоколом проекта 22220 (разработчик — ЦКБ «Айсберг»). Судно построено на Балтийском заводе (входит в ОСК) по заказу ФГУП «Атомфлот». Закладка ледокола «Урал» состоялась 25 июля 2016 года, спуск на воду — 25 мая 2019 года. Государственный флаг на ледоколе был поднят 22 ноября 2022 года.

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