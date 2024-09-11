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В Якутии запущен производственно-сборочный цех Экстра Синема. Он будет выпускать до 15 проекторов в день, а в год — до 5 тысяч. В 40 малых населенных пунктах Якутии одновременно откроются кинозалы по технологии «Экстрасинема». Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новые кинопроекторы будут направлены в малые населенные пункты. Одновременный запуск 40 кинозалов состоится 4 октября в Амгинском, Аллаиховском, Вилюйском, Верхневилюйском, Горном, Жиганском, Кобяйском, Намском, Нюрбинском, Мегино-Кангаласском, Момском, Оймяконском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском и Эвено-Бытантайском районах.

«Сборка и тестирование первых проекторов новой партии завершатся в ближайшие дни, и они будут направлены в 40 малых населенных пунктов. Это означает, что скоро еще 73 тысячи жителей Якутии смогут смотреть кино на большом экране в местах проживания», — рассказал генеральный директор Экстра Синема Петр Чиряев.

Особенностью отечественного кинопроектора по технологии Экстра Синема является возможность показывать жителям киноновинки в цифровом формате и хорошем качестве в любом сельском клубе или доме культуры. При этом затраты на оборудование не превышают 1 млн рублей, это в пять раз дешевле зарубежных аналогов.

Оборудование представляет собой полноценную экосистему для кинотеатров, включая возможность подключения сервисов по продаже билетов и программы «Пушкинская карта».

Для открытия кинозала необходимо, чтобы в населенном пункте были дом культуры, зал и интернет, причем соединение не обязательно должно быть высокоскоростным. Все продумано для условий села. Управление проекторами происходит с единой цифровой платформы, на которой демонстраторы выбирают контент и назначают сеансы, что позволяет регулировать количество сеансов.

Проект в пилотном режиме реализуется в Якутии с 2022 года в 30 залах. За это время отечественная̆ цифровая̆ технология доказала высокую эффективность в обеспечении доступа населения к услугам кинопоказа и коллективного просмотра отечественных фильмов в местах проживания.

Согласно данным ЕАИС, средняя посещаемость сеансов в сети Экстра Синема в несколько раз превышает среднюю посещаемость по стране и способствует окупаемости отечественного кино.

Летом этого года проекту был присвоен статус Национальной технологической инициативы, принято решение о финансировании проекта по договору конвертируемого займа ООО «Спутник — Управление активами НТИ» в объеме 100 млн рублей.

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