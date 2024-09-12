В Москве открыт корпус лучевой терапии в клиническом центре «Коммунарка»

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12 сентября открыт новый корпус лучевой терапии Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка».

Основные работы по строительству шестиэтажного корпуса лучевой терапии в составе ММКЦ «Коммунарка» были завершены в январе 2024 года. Затем в течение восьми месяцев была проведена пусконаладка и аттестация инженерных и медицинских систем, смонтированных в новом здании. Площадь нового корпуса составляет 12,9 тыс. кв. м. В нем будут развернуты 26 коек круглосуточного стационара и 50 кресел дневного стационара.

Здание оснащено самым современным медицинским оборудованием для лечения онкологических заболеваний.

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