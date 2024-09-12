В Москве открыт новый участок дублера Калужского шоссе

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Открытый участок дублера (от автодороги «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» до «Середнево — Марьино — Десна») — третий по счету, первые два были построены в 2021-2022 годах. И самый крупный — его длина почти 10 км. Здесь возведены четыре искусственных сооружения; выполнено переустройство 115 км инженерных коммуникаций; установлены шумозащитные экраны.

Новая трасса улучшит транспортное обслуживание более чем 320 тыс. жителей районов Коммунарка, Филимонковский и Троицк.

В настоящий момент готовность всего дублера Калужского шоссе — 60%. До конца года собираемся завершить строительство участка от «Тютчевской» до Проектируемого проезда № 7502. Сейчас еще проектируем оставшиеся два участка общей протяженностью 12,2 км.

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