В красноярской школе № 157 открыли новый «Кванториум»

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В начале учебного года в красноярской школе № 157 открылся новый «Кванториум». Теперь ребята на уроках смогут глубже изучать естественнонаучные предметы. Также школьный технопарк позволит развивать дополнительное образование.

Каждый профильный кабинет в «Кванториуме» оснащен самым современным оборудованием. Там есть:

цифровые микроскопы, приборы для измерения нитратов в овощах и фруктах, элементы лего и другие детали для робототехники, компьютеры для создания алгоритмов, принтеры для 3D-печати, оборудование для нанолаборатории, учебные наборы по беспилотным авиасистемам и многое, многое другое

В технопарке также предусмотрена зона отдыха, где можно собраться командой и устроить мозговой штурм или обсудить совместный проект.

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