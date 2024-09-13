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Образование

В красноярской школе № 157 открыли новый «Кванториум»

 © gnkk.ru

В начале учебного года в красноярской школе № 157 открылся новый «Кванториум». Теперь ребята на уроках смогут глубже изучать естественнонаучные предметы. Также школьный технопарк позволит развивать дополнительное образование.

Каждый профильный кабинет в «Кванториуме» оснащен самым современным оборудованием. Там есть:

  1. цифровые микроскопы,
  2. приборы для измерения нитратов в овощах и фруктах,
  3. элементы лего и другие детали для робототехники,
  4. компьютеры для создания алгоритмов,
  5. принтеры для 3D-печати,
  6. оборудование для нанолаборатории,
  7. учебные наборы по беспилотным авиасистемам и многое, многое другое

В технопарке также предусмотрена зона отдыха, где можно собраться командой и устроить мозговой штурм или обсудить совместный проект.

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Источник: https://gnkk.ru/news/v-krasnoyarskoy-shkole-n-157-otkryli-novyy/

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