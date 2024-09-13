Экскаваторы-погрузчики начали выпускать в Забайкалье

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Предприятие «Восток-Агро» расширило производство и начало выпускать экскаваторы-погрузчики. Стоимость проекта составляет 34 млн рублей.

На средства льготного займа было приобретено технологическое оборудование для производства экскаваторов-погрузчиков — станок для лазерной резки металла, сварочный аппарат, гидравлическая листогибочная машина, индукционно-закалочная машина, фрезерный станок, сварочный аппарат точечной сварки и вакуумно-формовочный станок. На собственные средства предприниматель реконструировал производственное помещение.

Предприятие планирует выпускать в год не менее 24 экскаваторов-погрузчиков.

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