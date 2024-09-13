Экскаваторы-погрузчики начали выпускать в Забайкалье
Предприятие «Восток-Агро» расширило производство и начало выпускать экскаваторы-погрузчики. Стоимость проекта составляет 34 млн рублей.
На средства льготного займа было приобретено технологическое оборудование для производства экскаваторов-погрузчиков — станок для лазерной резки металла, сварочный аппарат, гидравлическая листогибочная машина, индукционно-закалочная машина, фрезерный станок, сварочный аппарат точечной сварки и вакуумно-формовочный станок. На собственные средства предприниматель реконструировал производственное помещение.
Предприятие планирует выпускать в год не менее 24 экскаваторов-погрузчиков.
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
Innokentij90