РКО завершает технаблюдение за строительством первого российского судна на водороде

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Под техническим наблюдением Верхне-Волжского филиала Российского классификационного общества (РКО) завершается строительство первого отечественного прогулочно-экскурсионного судна с энергетической установкой на водородных топливных элементах проекта 00393. Об этом сообщает пресс-служба классификационного общества.

Как передавал «ПортНьюс», в сентябре 2022 года АО «Зеленодольский завод им. Горького» (Татарстан) и ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (Санкт-Петербург) договорились о строительстве первого в России инновационного судна с энергетической установкой на базе опытного образца универсального функционального модуля на водородных топливных элементах. Закладка судна состоялась в конце февраля 2023 года, спуск на воду — 22 августа 2024 года, передача в эксплуатацию планируется до конца этого года. Ожидается, что первое прогулочно-экскурсионное судно «Экобалт» станет платформой для создания и обкатки технологии.

Технические характеристики проекта 00393: длина габаритная — около 15,4 м; ширина габаритная — около 3,3 м; пассажировместимость — 10 человек; экипаж — 2 человека; осадка — около 0,54 м; скорость на тихой воде — до 12 км/ч; продолжительность рейса — 5 часов.

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