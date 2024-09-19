Около 40 российских компаний представили продукцию в Монголии

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Около 40 российских компаний представили свою продукцию в рамках многоотраслевой деловой миссии в Монголии под зонтичным брендом Made in Russia, который продвигает на зарубежные рынки Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр.

«Участники бизнес-миссии презентовали монгольскому бизнесу продукцию пищевой и химической промышленности, агропромышленного комплекса, ИТ и цифровые технологии, производство медицинского оборудования», — говорится в сообщении.

Кроме того, местным компаниям также были представлены российские художественные изделия и керамика, промышленное оборудование и технологии, транспортные услуги и логистика, производство строительных материалов, кондитерских изделий и других продуктов питания.

В бизнес-миссии РЭЦ приняли участие такие крупные компании, как «Мираторг», «Союзпроэкспорт», «Дамате», «Минимакс-94», Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» и другие производители и поставщики.

Кроме того, российско-монгольское сотрудничество обсуждалось в рамках семинара Евразийской экономической комиссии, посвященного перспективам организации зоны свободной торговли ЕАЭС — Монголия.

«Одной из центральных тем деловой миссии является обсуждение перспектив, которые откроются перед нашими экспортерами после подписания соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией. Россия поддержала просьбу монгольской стороны о предоставлении беспошлинного доступа на союзный рынок для 375 наименований товаров традиционного монгольского экспорта, в том числе мяса и мясной продукции, шерсти, кашемира, шкур и кож. Менее чем за год экспертам удалось согласовать проект временного Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией, отражающего ключевой экспортный интерес сторон. Рассчитываем на завершение переговоров, подписание соглашения и завершение всех внутренних процедур в текущем году», — заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Монголии Алексей Евсиков на открытии многоотраслевой деловой миссии в Монголии.

Российские компании посетили Улан-Баторскую железную дорогу, Строительную ассоциацию Монголии, Министерство сельского хозяйства Монголии, торговую компанию АПУ и сеть «Емарт», а также «Монголросцветмет».

По итогам бизнес-миссии проведено более 250 встреч с экспортным потенциалом более 29 миллионов долларов. Подписан контракт на поставку кондиционеров на 6,5 миллиона рублей компанией «Азия Снаб», а также рамочное соглашение на поставку IT-решений компанией «Цифровые практики».

Также российский производитель игрового оборудования и детских площадок «Лебер» договорился с монгольским застройщиком IUE Group о партнерстве при застройке зон для отдыха и спорта в парковой зоне IC Park Улан-Батора.

Кроме того, «Космос групп» подписала соглашение на поставку компании «Тумэн шувуут» всей линейки продукции «Село Зеленое».

Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных бизнес-миссиях и под национальным брендом Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на государственной цифровой платформе «Мой экспорт» в разделе «Мероприятия».

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