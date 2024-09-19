В Астраханской области вновь заработала старая птицефабрика
15 сентября в Астраханской области в селе Икряное состоялось открытие ООО птицефабрики «Бэровская», специализирующейся на производстве мяса бройлеров.
В своё время она играла ключевую роль в экономике райцентра. Но послединие 10 лет предприятие не функционировало.
Сейчас в цехе разместилась первая партия из 20 тысяч суточных цыплят.
Все процессы, связанные с содержанием и выращиванием птицы, автоматизированы: осуществляется автоматическое кормление и подача воды. Кроме того, контроль за микроклиматом в помещении осуществляется в электронном режиме, что позволяет адаптировать условия в зависимости от возраста цыплят.
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