В Астраханской области вновь заработала старая птицефабрика

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15 сентября в Астраханской области в селе Икряное состоялось открытие ООО птицефабрики «Бэровская», специализирующейся на производстве мяса бройлеров.

В своё время она играла ключевую роль в экономике райцентра. Но послединие 10 лет предприятие не функционировало.

Сейчас в цехе разместилась первая партия из 20 тысяч суточных цыплят.

Все процессы, связанные с содержанием и выращиванием птицы, автоматизированы: осуществляется автоматическое кормление и подача воды. Кроме того, контроль за микроклиматом в помещении осуществляется в электронном режиме, что позволяет адаптировать условия в зависимости от возраста цыплят.

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