Новую школу на 165 мест открыли в селе Ботулу Верхневилюйского района Якутии

В селе Ботулу открыли новую школу на 165 мест. Двухэтажное каменное здание возвели за счет районного бюджета.

Новая школа оснащена современным оборудованием и материально-техническим обеспечением. В образовательном учреждении учатся 89 детей.

Двухэтажное здание школы оснащено современным оборудованием и материально-техническим обеспечением, что позволит обеспечить высокий уровень образования и комфортные условия для обучения.

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